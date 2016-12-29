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Ulubey Kanyonları beyaz örtüyle kaplandı

- Uşak'ta etkili olan kar yağışı, dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonları'nı beyaz örtüyle kapladı - Cam Terası ziyaret edenler, bol bol fotoğraf çekip manzaranın tadını çıkardı

Ulubey Kanyonları beyaz örtüyle kaplandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta etkili olan kar yağışı, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonları'nı beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı, kentin tamamını beyaza bürüdü.

Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı 77 kilometrelik uzunluğuyla ABD'deki Grand Kanyonu'ndan sonra "dünyanın en uzun ikinci kanyonu" olarak bilinen Ulubey Kanyonu da beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki Cam Terası ziyaret edenler, bol bol fotoğraf çekti, manzaranın tadını çıkardı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Park Kanyon yöneticileri, yarın daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Bölgeyi gezenlerden Burak Yavaş, ilk kez kanyon bölgesinde kar gördüğünü belirterek "Kar yağınca hemen kanyona gidelim dedik. Çünkü bu bölgeye kar nadir yağıyor, gerçekten görülmesi gereken bir manzara oluşmuş, herkesin bu manzarayı görmesini istedim" dedi.

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