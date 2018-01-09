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Uludağ'da "şenlik" var

- Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Uludağ'da 20-21 Ocak'ta kış şenliği düzenlenecek

Uludağ'da

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uludağ Kış Şenliği" yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın yılın 12 ayı kent ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Uludağ Kış Şenliği 20-21 Ocak'ta gerçekleşecek.

Katılımcılar, halatla kayma, şişme ve plastik kızak, şişme oyun parkuru, Eskimo evi yapımı, dağ bisikleti yarışı, çeşitli takım oyunları, fotoğraf sergisi ve müzik performansı gibi birbirinden farklı aktivitelerden ücretsiz faydalanabilecek.

Mandıra alanında düzenlenmesi planlanan şenlik için teleferik istasyonundan etkinlik alanına ücretsiz servis imkanı sunulacak. Şenlik bünyesinde gerçekleştirilecek aktiviteler 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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BursaşenlikUludağ
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