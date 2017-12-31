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Uludağ'da yılbaşı bereketi

- Zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan eğleniyor

Uludağ'da yılbaşı bereketi

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a yılbaşı için gelen yerli ve yabancı tatilciler, pistlere akın etti.

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan "Oteller Bölgesi"ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hafta sonunu da fırsat bilen günübirlikçiler ise yoğunluğu daha da artırdı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 82 santimetre ölçüldü. Zirvede hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak kayıtlara geçti.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın ve tatilin tadını çıkardı. Bazı tatilciler de top oynayıp, dans ederek eğlendi.

Tatil için İstanbul'dan gelen Beyza Yıldırım, ısınmak için dans ettiklerini söyledi.

Alanda çadır kuran Gökhan Kap ise uzun bir süre daha Uludağ'da kalacağını belirterek, "Uludağ farklı bir yer, farklı bir atmosfer. Müzik, eğlence, spor var. Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Spor için buradayız. Herkesi buraya bekliyorum." dedi.

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