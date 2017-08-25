ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" aşıkların deyişleriyle başladı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, çeşitli kurumların yetkilileri ve vatandaşlar, festival kapsamında Kaptanpaşa Mahallesinde Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, burada yaptığı konuşmada, bu festivali düzenlemekteki amaçlarının, Ardahan'ın kültürünü ve balını sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Ardahan'ın çiçek balının tescillenmesinin kendileri için çok önemli bir başarı olduğunu belirten Köksoy, "Festivalimize iki yıl ara vermiştik. 2015'te bazı güvenlik sorunları nedeniyle festivali yapamamıştık. 2016'da ise devletimize, milletimize yönelik bir darbe girişimi söz konusuydu. O süreçte yine festivalimizin bütün programlarını yapmış olduğumuz halde iptal etmek zorunda kalmıştık. Bu vesileyle şehit ve gazilerimizi de anıyoruz." dedi.

Daha sonra Ardahan Halk Eğitim Merkezinin çocuklardan oluşan keman ekibi ile halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Halk ozanlarının söyleşisi ve festival konulu panelle devam eden etkinliklerde katılımcılara bal şerbeti ikram edildi.

Festival, üç gün sürecek.