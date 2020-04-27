Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği ‘Beş Konser Tek Akşam’ etkinliğini bu yıl evlere taşıyor. Banka, caz müziği için bir saygı duruşu niteliğindeki 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’ne özel konserleriyle bir kez daha cazla dolu bir akşam sunmaya hazırlanıyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:24