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Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival

Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği ‘Beş Konser Tek Akşam’ etkinliğini bu yıl evlere taşıyor. Banka, caz müziği için bir saygı duruşu niteliğindeki 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’ne özel konserleriyle bir kez daha cazla dolu bir akşam sunmaya hazırlanıyor. 

Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival
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Uluslararası Caz Günü’nü her yıl “Beş Konser Tek Akşam” sloganıyla gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti BBVA, 30 Nisan Salı akşamı, 5 değerli caz sanatçısının kendi Instagram hesapları üzerinden canlı yayınla caz severlerle buluşturacak.

Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında sırasıyla; Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan canlı yayınla dinleyicilerine cazla dolu büyülü bir program sunacaklar.

‘Beş Konser Tek Akşam’ Program 

19.30 – 20.10 Anıl Şallıel Instagram:anilsalliel
20.15 – 20.55 Ece Göksu Instagram:ecegoksu
21.00 – 21.40 Alp Ersönmez Instagram: ersonmezalp
21.45 – 22.25 Çağrı Sertel Instagram:cagrisertel
22.30 – 23.10 Cenk Erdoğan Instagram: prdszgitarist


 

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAUluslararası Caz Günü
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