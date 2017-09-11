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Uluslararası Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı

- Galeri Binyıl bu yıl fuarda Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan resim, heykel sanatçılarının karma sergi ile sunumunu yapacak

Uluslararası Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı

İSTANBUL (AA) - Galeri Binyıl bu yıl, Uluslararası Contemporary Çağdaş Sanat Fuarı'nda Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan resim, heykel sanatçılarının karma sergi ile sunumunu yapacak.

Galeri Binyıl'dan yapılan yazılı açıklamada, fuarın 14-17 Eylül'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, sergiye katılan Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan resim, heykel sanatçılarının özgün üslupları ile üretimlerini yaptığı ifade edilerek, İspanya'dan Nagore Amenabarro, Türkiye'den Semra Ecer, Serap Gümüşoğlu, Fazilet Kendirci ve Şela Mistriel, İspanya'dan Şükrü Karakuş ve Deniz Orkuş, Yunanistan'dan Lena Morfogeni ve Katerina Rimpatsiou'nun eserlerinin sergide izlenime sunulduğu kaydedildi.

Galeri Binyıl'ın 1999'da İlknur Şanal tarafından kurulduğu, ulusal ve uluslararası fuar ve sanat piyasasında ustaların yanı sıra genç sanatçılara da yer verdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'den sanatçıların yurt dışındaki fuarlarda tanıtımı üstlenilirken, yurt dışındaki farklı ülkelerden sanatçılar da Türkiye'ye getirilerek sanatçıların eserlerinin tanıtımına olanak sağlanmıştır. Türkiye'de ilk defa Genç Sanat Galerisi'ni 2003'te Tophane'de kuran Şanal, sanatın sadece beyaz küp galerilerden bağımsız, sergi karakterine göre mekanlarda da sergileneceğine inanmış, bu bağlamda sergiler ve farklı projelerde de yer almaya ve bu etkinlikleri 18 yıldır katalog ile desteklemeye devam etmektedir. 7. kez Contemporary İstanbul'a katılan Galeri Binyıl, 5 yıldır yılda 2-3 ayrı uluslararası fuara katılmaktadır. Art Athina, Scope Basel, Art Thessaloniki‘ye katılmakta ve Miami Scope Art Show, Art Dubai gelecekte devam etmeyi planladığı fuarlardır."

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