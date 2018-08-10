Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları devam ediyor Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com”den alınmaya devam ediyor.

14-15- 16 Aralık 2018 tarihleriarasında, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. KültürveTurizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonundadüzenlenecekolanUluslararasıDostlukKısa Film Festivalibaşvurularıfestivalinresmi internet sitesi“www.dostlukfilmfestivali.com”den alınmaya devamediyor.



“Dünyanın tüm yönetmenlerini kalemiyle dostluk yazmayaya da klavyeye dostluk için basmaya, kameranın vizöründendostlukiçinbakmayaçağırıyoruz” diyenFestival GenelSanatYönetmeniMehmet LütfiŞen,festivalinmanevimimarıFethiGemuhluoğlu’nunsöylediğigibi “Bütündostluklar söylenmelidir.” diyerek, dostluğu görüntünün diliyle yeniden inşaetmeye aday tüm kısafilmleri festivale davetettiklerinin altını çiziyor.



Feth iGemuhluoğlu’nu ve onun penceresinden ‘Dostluk tefekkürünü ’yeniden okuma, bunun üzerine düşünme, hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma ve onun pratik düşüncesi üzerinden farkl ıyöntem ve ortamlar geliştirme amacıyla Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatının 41.yılı münasebetiyleUluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ninilkinigerçekleştirmekiçinyolaçıktıklarınıdilegetiren Festival Direktörü Faysal Soysal,senaryoya taşınmış fikirlerin, estetik ve sanatsal bir formu olan kısa filmlersayesinde“Dostluk”meselesini zamanların ötesine taşımak ve uluslararası boyutta da bütün insanlığın mirası haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiriyor.



328 Başvuru!

Ulusalveuluslararasıplatformlardabüyükilgigörenfestivaledünyanındörtbiryanındanbaşvuruların da gelmeyedevamettiğinidilegetirenFestival DirektörüFaysalSoysal,Türkiye’den 78, Hindistanve İran’ dan 36, Amerika’dan 26, Brezilyaveİspanya’dan 15, Fransa’dan14, Rusya’ dan 9, Mısır, Arjantin,Almanya, İtalya, MeksikaveUkrayna’dan 5’er, Suriye, Azerbeycan, Portekiz, Kore veİngiltere’den 4’er, Nijerya, YunanistanveFilipinler’den 3’er, Irak, Norveç, Litvanya, Romanya, Endonezya, Gürcistan, Hırvatistan, BangladeşveTunus’dan 2’şer, Dominik, Macaristan, Avusturya, Belçika, Kanada, Kostarika, Cezayir, Kırgızistan, Lübnan, Hollanda, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre,Tayland, Estonya, Venezuela veGana’dan 1’er film “UluslararasıDostlukKısa Film Festivali’nebaşvurduğunuvebaşvuruların15 Ekim’ekadardevamedeceğinibelirtti.



Festivalden Ödül Yağmuru!

Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek“UluslararasıDostlukKısa Film Festivali”,“KısaMetrajFilm Yarışması” anayarışmakategorisindenoluşurken,yarışmada dereceye girecek filmlerden 1.’ye 40.000 TL, 2.’ye 20.000 TL, 3.’ye 12.000 TL ile bir kısafilme15.000 TL değerindeFethi GemuhluoğluDostlukÖdülüve 3filme 5.000’er TL değerin demansiyon ödülü verilecek.Başvurularise15 Ekim 2018 Pazartesisaat 17.00’a kadar devam edecek.



