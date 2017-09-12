Uluslararası İpekyolu Film Festivali için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ve Sinema Akademi Derneği tarafından düzenlenen "5. SETEM Akademi B.A.K" ve "Uluslararası İpekyolu Film Festivali"ne katılmak için başvurular başladı.

SETEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013 yılında "Yarının sineması için" sloganıyla yola çıkan SETEM'in "Belgesel Film, Animasyon ve Kısa Film" kategorilerinde sektör profesyonellerinden oluşan jürisi, dereceye giren filmleri belirleyecek.

Belgesel film kategorisinde en iyi belgesel film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi kurgu dallarında ödül verilecek.

Animasyon film kategorisinde ise en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi animatör özel ödülü sahiplerini bulacak.

Kısa film kategorisinde de en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi senaryo dallarında ödül dağıtılacak. "Jüri Özel Ödülü" ise katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın verilecek.

- "Uluslararası İpek Yolu Film Festivali"

Bu yıl 5. SETEM Akademi B.A.K (Belgesel, Animasyon, Kısa Film) ve "Uluslararası İpekyolu Film Festivali" kapsamında üçüncü kez uluslararası bir bölüm gerçekleştirilecek.

İpek Yolu ülkelerinin katılacağı "Uluslararası İpekyolu Kısa Film" yarışmasında en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi senaryo dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Başvurular, 11 Kasım'a kadar devam edecek.