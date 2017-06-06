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Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali

- Antalya'da 6-9 Temmuz'da yapılacak festivalin onur konuğu İtalya olacak

Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, 6-9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl İtalya'nın onur konuğu olacağı festival, 6 Temmuz'da Üç Kapılar'dan Hıdırlık Kulesi'ne uzanacak kortejle başlayacak. Açılış gecesinde İtalya'nın geleneksel, grika melodisi ve pizzica müziğini birlikte yorumlayan Briganti di Terra D'otranto müzik grubu sahne alacak.

Festivalin ikinci gününde Antalya'nın geleneksel düğünleri canlandırılacak ve Balkan Gecesi düzenlenecek. Festivalin üçüncü gününde opera sanatçıları Anadolu türkülerini seslendirecek. Festivalin son gününde ise Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla Napoliten aryalardan acapellaya, türkülerden çağdaş müziğe "sentez" bir gece düzenlenecek.

Festivalde, Kaleiçi'nin giriş noktalarından biri olan tarihi Üç Kapılar, her akşam düzenlenecek "Music & Open Air Midnight Movie" programına ev sahipliği yapacak. Üç Kapılar'da kurulacak açık hava sinemasında İtalyan sinemasından örnekler sunulacak, müzik dinletileri yapılacak.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Yivli Minare Parkı'nda ise her akşam tasavvuf müziği dinletileri ve semazen gösterileri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaleiçi Old Town FestivaliMuratpaşa
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