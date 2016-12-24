Uluslararası Öğrenciler Akademisi sertifika töreni

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı himayesinde Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında "Çeviri Atölyesi ile Dil ve Edebiyat Atölyesi" çalışmalarını başarıyla tamamlayan 56 öğrenciye sertifikaları verildi.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Nikah Sarayı Kız Kulesi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eseri inceleme fırsatı bulduğunu belirterek "Çok güzel bir eser olmuş, emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Anadolu Yazarlar Birliğinin çok mütevazı ve kalıcı işler yaptığını ifade eden Türkmen, bu çalışmaların örnek olması gerektiğinin altını çizerek Üsküdar Belediyesinin her zaman bu tür çalışmaların yanında olacağını söyledi.

Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise Uluslararası Öğrenciler Akademisinin bu akşam 8 aylık eğitimini tamamladığını belirterek, "Bu çalışmamızda en büyük emek eğitmenlerimizindir. Öğrencilerimizle ilgilenip çeviri teknikleri üzerine eğitim verdiler. Ayrıca Sayın Hilmi Türkmen her zaman bize destek oldular." dedi.

Tosun, öğrencilerin akademik ve sosyal donanımlarının güçlendirilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve öğrencilerin Türk kültür ve medeniyet değerlerini daha iyi tanıma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında 65 ülkeden 228 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tosun, proje kapsamında 3 ayrı dalda eğitim alındığını, bunların Çeviri Atölyesi, Kültür ve Medeniyet Seminerleri ve Dil ve Edebiyat Atölyesi olduğunu anlattı. Tosun, aynı zamanda atölyelerde öğrencilerin kendi dillerinden çevirdikleri şiir ve öyküleri kitap haline getirdiklerini aktardı.

Sertifika töreninde, öğrenciler kendi dillerinden çevirdikleri şiirleri okurken, sertifika almaya hak kazanan 56 öğrenci sertifikalarıyla birlikte hediyelerini aldı.