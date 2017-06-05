DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Mermer tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi" başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Korucuk Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında düzenlenen basın toplantıda yaptığı konuşmada, birçok antik kenti barındıran Denizli'nin turizm anlamında da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Taş Heykel Kolonisi"nin geleceğe eserler bırakarak devam ettirildiğini belirten Zolan, "Bu yıl da burada ortaya güzel eserler çıkacak. Şehrimizin muhtelif yerlerinde çıkan eserleri daha önce de sergilediğimiz gibi vatandaşlarımızla, sanatseverlerle buluşturacağız. Sanatla, kültürle iç içe olan bir şehiriz." dedi.

Kömürcüoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu da Uluslararası Taş Heykel Kolonisi'nin 7'ncisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirerek, "100'ün üzerinde sanatçı 200'e yakın projesini bize gönderdi. Biz o projelerden heykellerimizi seçtik. Türkiye, İtalya, Ukrayna, Çin ve Tayvan'dan 7 sanatçımızı davet ettik. Sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

- "Taş malzemeler, insan ömründen çok fazla, yüzlerce yıl kalacak"

Sanatçılardan Ebru Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen heykel sanatçılarının kendi özgün yapıtlarını gerçekleştireceklerini belirtti.

Sanatçıların traverten ve mermer kullanarak figüratif ve soyut çalışmalar yapacaklarını dile getiren Akıncı, şöyle konuştu:

"Benim işim krizaliz. Tırtılın kozadan çıkmadan az önceki, kelebeğe dönüşmeden önceki hali. Bir formdan başka bir forma geçiş, yani dönüşüm, yeniden doğuş, çoğunlukla işlediğim konu bu. Kalıcılık düşünüldüğü zaman bu taş malzemeler, insan ömründen çok fazla, yüzlerce yıl kalacak. Bu benim için çok önemli."

Tayvan'dan gelen Wu Ming-Sheng, sadece taş heykel yaptığını, burada da insan yüzü çalışacağını, çalışmasında insan yüzünü kitap sayfası şeklinde resmedeceğini kaydetti.

Koloniye Çin'den katılan Gao Meng de Pekin'de üniversitede heykeltıraşlık üzerine master ve doktorasının olduğunu ve üniversitede ders verdiğini belirterek, "Daha ağırlıklı olarak çiçek desenleri üzerinde çalışıyorum. Antalya, Bursa, Tekirdağ'da yaptığım eserleri oralara bıraktım, oralarda sergileniyor." dedi.

7 Temmuz'a kadar devam edecek etkinliğe katılan sanatçıların heykel yapımlarını sanatseverler izleyebilecek.