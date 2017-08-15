Uluslararası Türk Akademisi Moğolistan'da tarihin izinde

ASTANA (AA) - Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Moğolistan'da "Kentay'dan Ulıtau'a: Tarihsel Hafızanın Yenilenmesi" temalı üçüncü arkeolojik keşif çalışmalarına başladı.

TWESCO'dan yapılan açıklamada, akademi Başkanı Darhan Kıdırali ile beraberindeki araştırmacı ve gazetecilerden oluşan heyetin Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a gittiği belirtildi.

Projenin, Türk halklarının kutsal mekanlarını tanıtmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda keşif rotasının, Moğolistan'ın Kentay bölgesindeki Cengiz Han'ın doğum yeri Burhan Haldun'dan Ulıtau'daki Alaşa Han, Сuci Han mozolesine kadar olacağı aktarıldı.

Açıklamada, keşif çalışmasının TWESCO ile Moğolistan Ulusal Müzesi arasında Ağustos 2016'da imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde yapıldığı, bu zaptın Kentay'daki eski Türk külliyelerinde ortak kazı çalışmaları yürütme imkanı sağladığı da vurgulandı.