Umudun ve coşkunun adresi

Covid-19 salgını nedeniyle fuarların iptal olması ardından İzmir’de düzenlenen ilk fuar olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu kez “mesafeli” de olsa İzmir’den dünyaya umut aşılamak için 89’uncu kez kapılarını açtı. İkinci Dünya Savaşı döneminde bile aralıksız olarak devam eden fuar, Akdeniz’in coşku ve heyecanını umutla birleştirerek fuara taşıdı. T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuar, pandemiye karşı tüm sağlık önemleri alınarak fiziksel mesafelere rağmen bir arada olabilme heyecanını paylaşıyor. 8 Eylül’e kadar devam edecek fuar; Akdeniz’in sıcaklığını tüm kente yayarak zorlu günlere ışık tutuyor.

Başkan Soyer açılışı yaptı

Pandemi önlemleri sebebiyle bu yıl yalnızca Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen konserlerin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerçekleştirdi. Konser öncesi İzmirlileri selamlayan Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın yalnızca ticaret değil aynı zamanda bayram ve coşku demek olduğuna değindi. Fuarın 89 yıldır aralıksız devam eden dünyadaki ender organizasyonlardan biri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, insanlığın bulunduğu noktaya ışık tutan ve onu tüm insanlıkla paylaşan fuarın bu sebeple çok kıymetli bir mecra olduğuna dikkat çekti.



Mor ve Ötesi’nden senfonik konser

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserlerin açılışını İzmir Senfoni Orkestrası ile ona eşlik eden Mor ve Ötesi yaptı. Şef Orçun Orçunbel’in yönettiği 42 kişilik ekipten oluşan orkestra önce “Akdeniz Kentleri Müziği” kapsamında Akdeniz’in sıcaklığını sahneye taşıdı. Hemen ardından, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi’ne eşlik eden orkestra, izleyenlerine adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Mor ve Ötesi, yayınlamadan önce ilk kez İzmir’de seslendirdikleri “Cambaz”, “Güneşi Beklerken”, “Kış Geliyor”, “Oyunbozan”, “Deli”, “Uyan”, “Bir Derdim Var” başta olmak üzere toplam 14 şarkı sahneledi. Orkestranın rock müziği güçlendirdiği gecede ziyaretçiler, konserin bitmesini istemedi. Tüm şarkılara sonuna kadar eşlik eden İzmirliler, pandemi sürecinin ardından sosyal mesafelerini koruyarak doyasıya eğlendi.

Sağlık çalışanları için söylediler

Mevcut koşullar sebebiyle hassas bir konser gerçekleştirdiklerini dile getiren grup solisti Harun Tekin, izleyicileri sosyal mesafeyi korumaları ve konseri üst düzey bir duyarlılık ile izlemeleri gerektiği konusunda sık sık uyardı. Aylardır sahnede olamamanın heyecanını üzerinden atamadığını ifade eden Tekin, “İzmir Fuarı’nın açılışında burada olmak her şeye rağmen bulunabilmek çok güzel bir his. Kedimizi çok iyi hissettik. Bugün anormal şartlar altında, böyle bir yerde uzun zaman sonra birbirimize sarılıyoruz aslında. Biz öyle hissediyoruz” dedi. Sevilen grup, “Melekler Ölmez” isimli şarkılarını ise sağlık çalışanları için söyledi.

Akdeniz kentlerinden mesaj var!

Bu yıl Akdeniz teması kapsamında bir “Mavi Kıta Buluşması” çerçevesinde Akdeniz kentlerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuarda pandemi sebebiyle uluslararası katılım gerçekleşemedi. Fiziksel olarak bir araya gelemeyen Akdeniz kentlerinin belediye başkanları ise mesafeleri engel tanımadı. Barselona, Lizbon, Napoli, Zadar Belediye Başkanları ile Valensiya Belediye Meclis Üyesi, konser açılışına video bağlantısı ile katılarak İzmirlilere mesaj gönderdi.

Akdeniz’de dostluk ve iş birliğini selamladı

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, “Kentlerimiz, sağlığımızı tehdit eden küresel salgın ve bunun etkisiyle oluşan ekonomik kriz sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Ancak bizler bu yeni duruma adapte olup vatandaşlarımız için maksimum güvenliği sağlamakla yükümlüyüz. Ayrıca bu yılki teması ile bizim için çok önemli olan Akdeniz’de dostluk ve iş birliğini tekrar vurguladığı için bu fuarı, özellikle selamlamak istiyorum. Nitekim kardeş kentler olarak Akdeniz’in yaşam, ticaret, çeşitlilik ve kültür değerlerini her zamankinden fazla yaşatmamız gerekiyor. Akdeniz’imizi demokrasi, insan hakları ve yaşamı savunan bir referans haline getirmek için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

“Akdeniz’i birleştirici güç olarak görmek başarılı bir fikir”

Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medin, “Şu anda açıkça gördüğümüz liderliği için değerli dostum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkan Tunç Soyer'i selamlamak istiyorum. Bence bu önemli fuarı gerçekleştirmek ve gelecek zamanlarımız için en önemli konulardan birini merkeze almak kararını vermiş olmak çok değerli. Akdeniz'i birleştirici bir güç olarak merkeze koymak çok başarılı bir fikir çünkü ortak tarihimiz insanların bağlantıları ve geleceğimiz hakkında çok şey ifade ediyor. Umarım gelecek fuarlarda hepimiz İzmir'de şahsen bir araya gelerek geleceği ve, Akdeniz kentleri ilişkisinin geleceğini kutlayabiliriz” ifadelerinde bulundu.

“Farklılıklarla birlikte dayanışma içinde olmalıyız”

Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris, “Akdeniz halkının kardeşliğini birlikte oluşturmalıyız. Bu zamanda, hayatımıza giren ve dünya çapında bir salgını tetikleyen görünmez bir virüse karşı ortak görevimiz bulunmaktadır. Farklılıklarımızla birlikte dayanışma içinde olmayı artırmalıyız. Bizler insanlık tarihine ev sahipliği yapan bu önemli ve tarihi şehirlerin sakinleri olarak bu kadim kültürün devamı için ortaklık içinde olmalıyız” dedi. Zadar Belediye Başkanı Branko Dukic ve Valensiya’da uluslararası ilişkilerden sorumlu Belediye Meclis Üyesi Emiliano Garcia da, İzmirli dostlarını böylesine önemli bir etkinliğe davet ettiği için teşekkür etti.

Sosyal mesafeye rağmen dolu dolu program

Fuarın resmi açılış töreni ardından yapılan Lazer Şov, izleyenlere ilk gün coşkusunu doyasıya yaşattı. Ahmet Güzelyağdöken ve Birol Soylu ile düzenlenen Akdeniz Lezzetleri’nin ilkinde; “İtalya, İspanya, Yunanistan ve Ege Mutfaklarından Karma Lezzetler” vardı. Çim alanda bulunan ve katılımcıların birbirinden zorlu parkurlarda finale ulaşmak için yarıştığı Survivor Parkuru ise hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisin çekti. Açık alan fuar düzenlenme kurallarına uygun olarak yapılan 89. İEF’de Lozan Kapısı girişinden itibaren sınırlı sayıda stant kuruldu. Belediye hizmetleri, eğitim, gıda, hediyelik eşya gibi ürün çeşitliliğinin olacağı fuarın tamamında yoğunluk oluşmaması için sık sık uyarılar yapıldı. Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurduğu stantla birlikte hizmetlerini fuar misafirlerine aktardı. Fuar, 8 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.