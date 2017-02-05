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'Umut'un kimliği DNA testiyle belli olabilir

Rusya'da yaşayan Azeri asıllı Mustafaoğul, 16 sene önce 7 yaşındayken kaçırılan oğlunun Antalya'da 9 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan Umut olabileceğini iddia ederek DNA testi için başvuru yaptı.

'Umut'un kimliği DNA testiyle belli olabilir

ANTALYA (AA) - Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul'un, 16 yıl önce 7 yaşındayken kaçırılan oğlunun Antalya'da 9 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan Umut olabileceği iddiasıyla DNA testi için başvuru yaptığı bildirildi.

Felçli olan Umut'un 9 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'daki kayıpları arayan bir programa katılan Azeri İrade Mustafaoğul'un 16 sene önce 7 yaşındayken kaçırılan Kenan isimli oğlunu ararken, kendisine gösterilen fotoğraflara bakıp diğer iki oğluna çok benzettiği Umut'u görmek için yaklaşık 5 ay önce Antalya'nın Korkuteli ilçesine geldiğini anımsattı.

"Geriye bir tek DNA sonucu kaldı"

Kabadayı, Mustafaoğul'un oğlu olduğuna inandığı Umut'un kan örneğinin Azeri kadın kendilerine ulaşmadan çok daha önce alındığını ifade etti.

Umut'un Mustafaoğul'la buluştuğu anda yaşananlardan bahseden Kabadayı, "Rusça konuştu, Umut ona güldü, ilk kez sağ elini kaldırıp sarıldı. Umut, Mustafaoğul'un büyük oğluna çok benziyor. Yaşı, her şey tutuyor. Şu an geriye bir tek DNA sonucu kaldı." diye konuştu.

Kabadayı, Umut'un bakımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman yanlarında olduğuna dikkati çekti.

Umut'un annesinin bulunması halinde kararı devletin vereceğini dile getiren Kabadayı,"Benim için çok zor olacak. Umut'a 2008 yılından beri bakıyorum ama orada uzaklarda bir anne var. 16 yıldır evlat hasretiyle yanıyor. O da evladını arıyor. Bir sır perdesi... Herhalde düğüm böyle çözülecek. Bizim için Umut'un sağlığı önemli. Ben Umut'un koruyucu ailesiyim. Umut'un annesinin bulunması halinde onun ailesine bırakılıp bırakılmamasına ben karar veremem. "ifadelerini kullandı.

"Umut"un hikayesi

Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir yeri tutmayan, bilinci kapalı olan ve ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Muhabir: Oktay Özden

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