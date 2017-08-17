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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz:

- "İnsanlık bir defa daha savaşmasın, barış ve refah içerisinde kalkınmasını sürdürerek, diyalog içerisinde bir dünya yaratsın hayali, UNESCO'nun hayali"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz:

BOLU (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "İnsanlık bir defa daha savaşmasın, barış ve refah içerisinde kalkınmasını sürdürerek, diyalog içerisinde bir dünya yaratsın hayali, UNESCO'nun hayali." dedi.

Bolu Belediyesince düzenlenen "Köroğlu" konulu konferansta konuşan Oğuz, "İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle şu anda yoğun bir savaş atmosferinin içindeyiz. Afganistan, Irak, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgemiz adeta bir ateş çemberi. Yukarımızda Ukrayna yanıyor, Kırım hakeza, pek çok sorunun içerisindeyiz." diye konuştu.

Oğuz, UNESCO'nun bir ateş çemberinde, 1945 yılında insanlığın artık "Savaşları durduralım, barışı gönlümüzde ve aklımızda tesis edelim. Bunun üzerine bir daha savaşmayı öğrenmeyelim" düşüncesi ile kurulmuş bir teşkilat olduğunu anlattı.

Öcal Oğuz, "Üzülerek ifade edeyim ki, insanlık bütün bu iyi niyetine rağmen doymak bilmez hırslarının kurbanı olan bazı devletlerin ve insanların hala egemenliği, sömürgesi altında bu savaş girdabından çıkabilmiş değil. İnsanlık bir defa daha savaşmasın, barış ve refah içerisinde kalkınmasını sürdürerek, diyalog içerisinde bir dünya yaratsın hayali, UNESCO’nun hayali." ifadelerini kullandı.

- "Köroğlu'na sahip çıkın"

Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin korunması gereken miraslarına yönelik liste yaptığını da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Köroğlu. Dolayısıyla ister UNESCO içinde korunsun ister UNESCO’ya sunulmamış olsun, her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2006 yılında taraf olduğu ve Meclis'ten oy birliğiyle geçirip kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ne dayalı olarak, Köroğlu’nu koruma taahhüdünü kendi iç bünyesinde yerine getirmiş oluyor."

Köroğlu’nun Bolu için değer olduğunun dile getiren Oğuz, "Hayata dokunacak şekilde Köroğlu'na sahip çıkın. 'Köroğlu'na sahip çıkın'dan başka söz söyleyemiyorum. Çünkü Köroğlu size sahip çıkmış. Bolu ile Köroğlu bütünleşmiş. Bu bütünleşmeyi devam ettirin." diye konuştu.

Konferansa, Bolu Vali yardımcısı Ünal Coşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Bolu BelediyesiBolu Ticaret Ve Sanayi OdasıKöroğluTürkiye Milli Komisyonu Başkanı  Prof. Dr. Öcal OğuzUNESCO
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