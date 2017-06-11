Ünlü modeller uçağa yetişemedi

ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda gerçekleştirilen defileye katılan Brezilyalı ünlü mankenler Adriana Lima, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, İstanbul'da fotoğraf çekmek isterken uçağı kaçırdı.

Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Cuma gecesi Antalya'da bir otelde yapılan defileye çıkan mankenlerden Adriana Lima, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, özel uçakla dün Antalya'dan İstanbul'a uçtu.

Bir süre İstanbul'u gezen ve fotoğraf çeken modeller, kendilerini bekleyen özel uçağa planlanan zamanda yetişemedi. Böylece modellerin Türkiye misafirliği bir gün daha uzamış oldu.

Izabel Goulart tarifeli seferle Paris'e uçarken, Adriana Lima bugün saat 13.30'da Miami'ye gidecek. Ana Beatriz Barros ise İstanbul'u gezmek için dönüşünü erteledi.