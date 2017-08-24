Ünlü oyunculardan uyuşturucuyla mücadeleye destek

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en uzun süre ekranlarda kalan dizilerinden birinin çekimleri kapsamında Şanlıurfa'da bulunan oyuncular, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, dizi oyuncuları Şevket Çoruh, Selin Koçoğlu ve Kerimhan Duman ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kentin en büyük alışveriş merkezinde "Uyuşturucuyla Mücadelede Ailelerin Bilinçlendirilmesi" toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Vali Erin, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erin, içeride ve dışarıda sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için büyük çabalar gösterdiklerini ifade etti.

Güçlü devletlerin güçlü nesillerle oluşabileceğinin farkında olduklarını vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleyle beraber uyuşturucuyla mücadele de büyük önem taşıyor. Toplumu, sosyal hayatı ve ekonomik durumu felç etmeye yönelik faaliyetlerdir. Bugüne kadar yürütülen mücadele çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu mücadelede basın ve televizyonlardaki aktörlerin katkısı da büyük önem taşıyor. Diziler aracılığıyla topluma verilmek istenen mesaj en hızlı şekilde iletiliyor. Televizyon kanalları ve sosyal medya araçları bu mücadeleye destek verecek şekilde olması gerekiyor. Allah'a şükür 3-5 sene öncesine göre toplumsal olarak katkı sağlayacak geleneğimize uygun dizi ve filmler artmaya başladı."

- "Geri adım atmayacağız"

Destekleri için oyunculara teşekkür eden Vali Erin, şöyle devam etti:

"Bugün uyuşturucuyla mücadelede oldukça yapıcı ve olumlu mesajlar veren bir dizimiz var. Bu konudaki mücadelenin zorluğunu ortaya koyan oyuncularımızla birlikteyiz. Ailede ve toplumda uyuşturucuya karşı bilinç oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan Arka Sokaklar ekibine ve bu dizide oynayan bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz ve kazanacağız. Bu konuda kararlı bir şekilde yürüteceğiz ve geri adım atmayacağız. Aynen terörle mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla da mücadele edeceğiz."

Başkan Çiftçi de gençleri zararlı maddelerden uzak tutmak için farklı projeler uyguladıklarını belirterek çok yönlü destekle mücadelenin daha iyi yürütüleceğine inandığını dile getirdi.

Müdür Tipioğlu da halka açık her alanda önleyici tedbirler aldıklarını ifade ederek uyuşturucu tacirlerine yönelik de sürekli nokta operasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı boyunca protokol üyelerinin açıklamalarına destek veren oyuncular daha sonra hayranlarıyla sohbet etti.

Çok sayıda kişi de oyuncularla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.