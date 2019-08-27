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Ünlü piyanist çocuklar için sahnede

Dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever, 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserin gelirleri, Darüşşafaka Cemiyeti aracılığı ile onlarca çocuğun eğitimine aktarılacak.

Ünlü piyanist çocuklar için sahnede
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22 milyar dolarlık prim üretimi ile dünyanın en büyük bağımsız sigorta grubu olan Howden Group’un 25'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tüm dünyada pek çok çeşitli organizasyonlar devam ediyor. Bu Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Odelia Sever, Hindistan ve İspanya’dan sonra şimdi de Türkiye’de sahne alacak. Howden Group, dünya çapında düzenleyeceği bu organizasyonlar ile belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Odelia Sever’ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.

#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

3,5 yaşında piyanoya başladı

Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

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Darüşşafaka CemiyetiOdelia SeverZorlu PSM Turkcell SahnesiKonserPiyanoHowden Group
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