Ünlülerin yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl için sevgi, huzur ve barış dileğinde bulundu.

"Sevda Kuşun Kanadında" dizisinin oyuncularından Mehmet Emin Kadıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni yılla Halep için insanlık, Filistin için özgürlük ve tüm İslam coğrafyası için huzur temenni ediyorum." dedi.

Şarkıcı Niran Ünsal, ülke ve millet olarak çok zorlu bir yıl geçirildiğini, insanların kalbinde derin yaralar ve izler bırakan bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Özellikle ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf edebilmek adına Türk toplumunun büyük bir mücadele verdiğini hepimiz acı bir tecrübeyle yaşayıp, deneyimlemiş olduk. Milletime ve devlet büyüklerime şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum. 2017 diliyorum geçirdiğimiz sıkıntıları unutturan bir yıl olur." diye konuştu.

Ünsal yeni yılın, çocukların, kadınların istismar edilmediği, masumların katledilmediği ve tüm dünyada barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diledi.

Oyuncu Burak Haktanır, başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının sona ermesini temenni etti.

Oyuncu Buse Varol, "2017 yılının herkese huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 2016 yılında ülkece yaşadığımız tüm kötü şeylerin sona ermesini diliyorum. Umarım 2017 yılı tüm dünya için yaşanılabilir güzelliklerle gelir." ifadelerini kullandı.

Yeni yıl mesajında oyuncu Gürbey, sevgi ve barış dilekleriyle herkesin yeni yılını kutlayarak, 2017'nin sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Güçlü Türkiye'mizin onurlu gayretiyle kanın, gözyaşının sona erdiği, dünya mazlumlarının ahının dindiği yepyeni bir yıl diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yeni yılın tiyatro, müzik ve bale gibi sanatsal faaliyetlerle geçmesini istediğini belirten oyuncu Yağız Bankoğlu, insanların sanat ve sporda başarılı nice yıllar geçirmeleri dileğinde bulundu.

Oyuncu Serbay Çelikbaş, "Yeni yılda Türkiye'min topraklarından umut fışkırsın ve bu bize yaşam sevinci aşılasın. Milletimiz güzel günler görsün. Biz birlikte çok güzeliz. Unutmayalım ki, bizi koyu muhabbetler kurtaracak. Hoş geldin 2017." dedi.

Oyuncu Macit Sonkan, tüm insanlığın hayırlı, uğurlu ve barış dolu bir yıl yaşamasını diledi.



