Üreticiler

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da çekilen orta metrajlı "Fındık Veresiye" filminde, yöredeki fındık üreticileri rol alarak farklı bir deneyim yaşadı.

Halk bilimi uzmanı Samet Kılıç ile iletişim fakültesi radyo, televizyon ve sinema bölümü mezunu Anıl Bayrak, Ordu'nun geleneksel yaşantısını ön plana çıkartan film çekmeye karar verdi.

Kılıç ve Bayrak, fındıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşantısını araştırıp inceledikten sonra çekim çalışmalarına başladı.

İkili, "Fındık Veresiye" adını verdikleri filmde, bölgenin geleneksel düğün, halk oyunları ve yemek gibi kültürünü yansıtan senaryo oluşturdu.

Birbirini seven iki gencin evlenme sürecinde yaşadıkları sorunların yöreye has geleneklerle anlatıldığı filmde yalnızca fındık üreticileri rol aldı.

Afgan asıllı Fatema Khawari'nin yönettiği, senaristliğini ve yapımcılığını Samet Kılıç'ın, görüntü yönetmenliğini ise Anıl Bayrak'ın üstlendiği filmin, yakın zamanda izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

Samet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fındık Veresiye" adlı film üzerinde üç yıldır çalıştıklarını söyledi.

Daha önce Ordu yöresinde halk kültürü envanterleri için derleme çalışması yaptıklarını anlatan Kılıç, "Bu derleme çalışmamızı genç neslimize nasıl aktarabiliriz diye düşünürken aklımıza film çekmek geldi. Biz kitap yazmaktan ziyade kültür envanterlerini medya yöntemiyle aktarmaya karar verdik." dedi.

Kılıç, "Fındık Veresiye"nin yaklaşık 90 dakikalık orta metrajlı bir film olduğunu belirterek, filmin çekimlerinin Ordu'nun farklı bölgelerinde yapıldığını anlattı.

Filmde, birbirini seven Mehmet ve Hacer adlı iki karakterin hikayesinin anlatıldığını dile getiren Kılıç, "Filmde bu iki karakterin çocukluktan gençlik dönemlerine kadar birbirini sevmesi ve ailelerin bu işe son anda karşı çıkması gibi çeşitli entrikalar yer alıyor. Sonucunda Mehmet ile Hacer birbirlerine maalesef kavuşamıyor." diye konuştu.

Arka planda vermek istedikleri mesajın Ordu kültürü olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Filmde düğün geleneğimiz, halk oyunumuz, yemek kültürlerimiz, çocuk kırklama ve kız isteme gibi bütün envanterleri yansıtmaya çalıştık." bilgisini aktardı.

- "Yöre halkı adeta kendini oynadı"

Samet Kılıç, filmde fındıkla geçimini sağlayan yöre halkının rol aldığını belirterek, "Filmde yaklaşık 20 fındık üreticisi tamamen gönüllülük esasına dayalı rol aldı. Filmde tamamen Ordulular oynadı. Bu yörede daha önce pek çok film çekildi ancak Ordulular yer almadığı için bu filmlerde aktarım çok iyi olmadı. Biz bu konuda daha iyi olduğumuzu inanıyoruz." dedi.

Filmde rol alan yöre halkının adeta kendini oynadığını dile getiren Kılıç, "Oynarken kimse zorlanmadı çünkü hem dil hem de kültür ve yaşayış olarak direkt kendilerini oynamış oldular. Biz bu filmde Ordu'yu Ordulular ile anlattık. Bundan da gayet memnunuz." ifadesini kullandı.

Kılıç, çekimlerin 2 ay sürdüğünü kaydederek, filmi tamamen kendi imkanlarıyla çektiklerini anlattı.

"Fındık Veresiye"yi Ordu başta olmak üzere Samsun, Giresun ve Trabzon'da sinema seyircisiyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç, "Film vizyona girdiğinde emeklerimizin de karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Bizlere destek olunursa bu filmi tüm Türkiye'de beyaz perdeye taşımak istiyoruz." dedi.

Filmin görüntü yönetmenliğini üstlenen Anıl Bayrak, çok emek verdikleri projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu filmle Ordumuzu ve yöreye has kültürümüzü en iyi şekilde anlattığımızı düşünüyoruz. Artık karar ve değerlendirme halkımızda olacak. Umarım beğenilir." diye konuştu.



