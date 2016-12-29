Uşak'ta taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi UŞAK (AA) - Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son...

29 Aralık 2016 Perşembe 18:06