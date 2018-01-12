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Üsküdar’da Çin hat sanatı sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Çinli İş Adamları Derneği ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergide, Çinli hattatların eserleri sanatseverlerle buluştu. Üsküdar'daki "Valide Sultan" gemisinde düzenlenen serginin açılışında...

Üsküdar’da Çin hat sanatı sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Çinli İş Adamları Derneği ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergide, Çinli hattatların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar'daki "Valide Sultan" gemisinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sergiye emeği geçen Çinli dostlarına teşekkür etti.

Valide Sultan gemisinde ilk defa hat sanatı sergisi gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Üsküdarımız bir kültür, tarih ve sanat şehridir. Türkiye’nin sanata dokunan ilçesi ve İstanbul’un kültür yakasıdır Üsküdar. Bu anlamda bu güzel etkinlik dolayısıyla Çinli hattatlar başta olmak üzere, Çin Kültür Bakanlığı'na ve Uluslararası Hattat Derneği'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çin’de 2018 yılının "Türk Yılı" ilan edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Türkmen, bugüne kadar birçok kültür etkinliğe katıldığını, ancak ilk kez yüzen bir hat sergisinde yer aldığını, kültüre ve sanata katkısı olan bu sergiye emeğe geçenleri saygıyla selamladığını ifade etti.

Serginin açılışına Çin'in İstanbul Başkonsolos vekili Zhong Hongnuo, Çinli hattatlar ve vatandaş katıldı.

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