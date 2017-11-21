Üsküp'te Zümrüd-ü Anka Müzikali sahnelendi

ÜSKÜP (AA) – Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla “Zümrüd-ü Anka Müzikali“ sahnelendi.

Balkan turnesinin ikinci ayağı başkent Üsküp’te sahnelenen müzikale, ülkedeki kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra davetliler ve Makedonya halkı yoğun ilgi gösterdi.

Zümrüd-ü Anka Müzikalinin aranjörü ve orkestra şefi Musa Göçmen, burada yaptığı açıklamada, Zümrüd-ü Anka Bir Medeniyet Müzikali’nin Türk kültürünü anlatan bir eser olduğunu vurguladı.

Göçmen, “İçinde Türk coğrafyasından bütün müziklerden bulabiliyorsunuz. Çok heyecanlı bir proje. Gittiğimiz her yerde büyük ilgiyle karşılanıyor ve inanıyoruz ki bu Balkan turnesinin sonucunda da çok değişik kalplere dokunacağız ve bu Anadolu’dan yayılan sevgi kültürünü de hep beraber Balkanlar'da kucaklamış olacağız.” dedi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker de Zümrüd-ü Anka Müzikalinin Balkan turnesinin ikinci ayağının bugün Üsküp’te gerçekleştiğini ifade ederek, “Bu destansı müzikale ev sahipliği yaptığımız için Üsküp Yunus Emre Enstitüsü olarak fevkalade memnunuz.” diye konuştu.

Zümrüd-ü Anka Destanı, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığına bağlı 45 kişilik bir koro, orkestra ve dans ekibiyle yeni multimedya destekli gösteriden oluştu. Bu çerçevede Türk kültürünü yansıtan şarkı ve dans gösterileri sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himeyesinde bir TRT yapımı olan müzikal, Türkiye Başbakanlık Tanıtma Fonu, Türkiye Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Medya AŞ ile Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla düzenleniyor.