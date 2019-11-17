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Usta oyuncudan acı haber!

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan acı haber!
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91 yaşındaki Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık iki senedir evinde tedavi görüyordu.

Dün evinde fenalaşmasının ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kenter'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Yıldız Kenter Kimdir?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir.

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

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Yıldız KenterYıldız Kenter Kimdir
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