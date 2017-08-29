Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olduğu belirtilen Atatürk portresi, bakım yapılarak yenilendi.

Kentte 35 yıl önce vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir'ın, 3 bin silah arkadaşının desteğiyle bir ay uğraşarak Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç kullanarak yaptığı 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yağmur ve kar sularıyla renginin solması üzerine bir süre önce bakım çalışması başlatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen talimat doğrultusunda Erzincan İl Genel Meclisince alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Aydemir bir süre önce kente davet edildi.

Aydemir'in kente gelmesi sonrası yürütülen çalışmalarla önce portrenin yer aldığı alandaki otlar temizlendi. Portre Aydemir'in kurduğu 15 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 10 günlük bir çalışmayla aslına uygun olarak bakım yapılarak yenilendi.

Ressam Aydemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, eseri yenileyerek eski haline getirdiklerini ve yenileme çalışmalarını söz verdikleri gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesine yetiştirdiklerini söyledi.

Portrenin yenilenmesine sağladıkları katkıdan dolayı Başbakan Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun'a teşekkür eden Aydemir, "Atamızı ışıl ışıl gözleriyle yeniden Erzincan'a karşı baktırdık." dedi.

Aydemir, portreyle ilgili gelecek yıl kapsamlı bir çalışma daha yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl yapılacak çalışmalarla Atatürk portresi çelik beton arma sistemiyle sabitleştirilecek ve sonsuza dek bozulmadan kalması sağlanacak. Çalışmayla Atamızın gece aydınlatmasını da yapacağız. Ayrıca kentin giriş ve çıkışlarına, portrenin altına ve kent meydanına portre ile ilgili bilgiler içeren panolar konulacak. Bu portre bilindiği üzere halen dünyadaki en büyük portre olma özelliğinin yanı sıra Amerika'da bulunan 'Smithsonian' müzesinin seçtiği dünyanın 100 ekstrem sanat eserlerinden birisidir."