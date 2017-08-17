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Uzaydan görülen dev Atatürk portresine bakım yapılacak

Erzincan'da 35 yıl önce Keşiş Dağları eteklerine 3 bin silah arkadaşının desteği ile dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olan Atatürk portresini yapan ressam Aydemir, portreye bakım yapacak.

Uzaydan görülen dev Atatürk portresine bakım yapılacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 35 yıl önce Keşiş Dağları eteklerine 3 bin silah arkadaşının desteği ile 1 ay uğraşarak dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olan Atatürk portresini yapan ressam Mustafa Aydemir, portreye bakım yapacak.

Kentte 1982'de vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, bu sırada 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton harç kullanarak 176 metre boyunda Atatürk portresi yaptı.

Dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olduğu belirtilen portrenin boyasının aradan geçen sürede yağmur ve kar suları nedeniyle solması üzerine, İl Özel İdaresi gerekli bakım ve onarımın yapılması için harekete geçti.

İl Genel Meclisinde geçen ay alınan karar doğrultusunda, portre ve bulunduğu alandan taş ve boya örnekleri alınarak, portrenin aslına uygun şekilde yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Dev portre, otların temizlenmesi sonrası İl Özel İdaresinin katkıları ve ressam Aydemir'in desteğiyle gerekli bakım ve onarımı yapılıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden görülebilecek.

35 yıl önce yaptığı eserini inceledi

İl Özel İdaresinin daveti üzerine 35 yıl sonra kente gelen ressam Aydemir de portrenin bulunduğu alanda incelemelerde bulunup yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Aydemir, bir süre sonra, 35 yıl önce kısıtlı imkanlarla ve tamamen atık boya ve yanmış yağlardan katran oluşturarak yaptığı portreye bakım yapıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmek için çalışmalara başlayacak.

"Erzincanlıların atasına sahip çıktığını gördüm"

Ressam Aydemir, 35 yıl sonra Erzincan'da olmaktan mutlu olduğunu ve eserini görmekten gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Erzincanlıların Ata'sına sahip çıktığını gördüm. Görüştüğüm yetkililer portrenin yenilenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İnşallah 29 Ekim'de Atamızı o güzel gözleriyle yeniden Erzincan'a baktıracağız."

Dev Atatürk portresinin bakım ve onarımı için yapılacak çalışmaların kısa sürede başlatılacağı kaydedildi.

Muhabir: Kemal Özdemir

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