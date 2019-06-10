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Vadi Açıkhava, yaz konser programı açıklandı

10 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan Vadi Açıkhava’ya, 28 Haziran Cuma akşamı Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Haziran Cumartesi, Haluk Levent ve 13 Temmuz Cumartesi akşamı Athena, 24 Ağustos’ta ise Selda Bağcan konuk olacak. 21.00’de başlayacak konserlerin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Vadi Açıkhava, yaz konser programı açıklandı
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İstanbul’un yepyeni açıkhava konser ve etkinlik alanı Vadi Açıkhava, yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sene Tarkan ve Ajda Pekkan gibi ses getiren konserlere ev sahipliği yapan Vadi Açıkhava, bu yaz konserleri serisini son dönemin popüler grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz ile orman havası içinde unutulmaz konserlere sahne olacak. 10 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan Vadi Açıkhava’ya, 28 Haziran Cuma akşamı Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Haziran Cumartesi, Haluk Levent ve 13 Temmuz Cumartesi akşamı Athena, 24 Ağustos’ta ise Selda Bağcankonuk olacak. 21:00’de başlayacak konserlerin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı yeni mekan olan, Vadi Açıkhava’ya Seyrantepe Metrosu aktarmalı Havaray ile de ulaşılabilir.

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Vadi AçıkhavaYaz KonserleriKonser
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