Vakıbank'tan kültüre muhteşem destek

Anadolu mirasını köklerinde taşıyan VakıfBank’ın 2018’de VBKY ile başladığı yayıncılık serüveni, okurlarının da güçlü desteğiyle her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Nitelikli ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla alanında saygın ‘ve benzersiz’ eserleri okurlarla buluşturan VBKY, felsefeden iktisada, tarihten edebiyata, sanattan toplum bilimlerine uzanan geniş bir yelpazede 100’e yakın eseri kitapseverlerin beğenisine sundu. Uluslararası alanda başarı kazanmış değerli yazarlara ait eserler de yine VBKY aracılığıyla ilk kez Türkçe’ye çevrilerek yayın dünyasına kazandırıldı.

VBKY, yazar, gazeteci ve milletvekili Ahmet Rasim’in, romanlarından gazete ve seyahat yazılarına, hatıralarından makale, şiir ve öykülerine kadar tüm edebi birikimini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmasıyla yılın en önemli edebiyat olaylarından birine imza attı. Yıllara yayılarak basılması planlanan 30 ciltlik külliyatın ilki, “Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi” adıyla yayımlandı.

Anadolu’nun kültürel birikimi okurlarla buluşacak

Ahmet Rasim külliyatı çalışması için Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun başkanlığında titizlikle gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında, 800'ü aşkın süreli yayın ve 117 bin nüshanın incelendiğini söyleyen VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Eserlerini 19. yüzyılın sonlarında kaleme alan Ahmet Rasim gibi ölümsüz yazarları okurlarımızla buluşturmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yayıncılık faaliyetlerimizle Anadolu mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yılın yayın takviminde Doğu ve Batı kültürüne ait edebiyat eserlerinin yanı sıra Anadolu klasikleri serimiz yer alıyor. Bankacılıktaki sınırları aşan ilişkilerimizi yayıncılık alanına da taşıyarak Mevlana Celaleddin Rumi’nin tasavvufî fikir ve düşüncelerinin yer aldığı Mesnevi eserini İngilizce olarak basacağız. Tüm dünyanın okuyabileceği bir kaynak olacak. Mevlana Celaleddin Rumi’nin yanı sıra aralarında Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran’ın bulunduğu fikir önderlerinin eserleri önümüzdeki dönemde raflarda yerini alacak. Çok kültürlü ve tüm kesimlere hitap eden sürdürülebilir bir yayıncılık anlayışıyla okurlarımızı heyecan verici ve motive edici yeni eserlerle buluşturacağız” dedi.

“Türkçeye ilk kez kazandırılan kitapların yanı sıra günümüz alfabesi ve diline çevirdiğimiz eserleri bugüne taşımış olduk” diyen Üstünsalih, “Yeterli ilgili görmemiş ya da günümüz okuruyla henüz tanışma fırsatı bulamamış eserleri VBKY markasıyla yayınlamak bize heyecan veriyor ve yeni adımlar için motive ediyor” şeklinde konuştu.

Çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri “Kardan Adam ve Güneş” çıktı

VBKY geniş bir yelpazede pek çok eseri okurların beğenisine sunuyor. Kitaplıkta, tarih, felsefe, edebiyat, sanat, insan ve toplum bilimleri, iktisat, kesişimler, çocuk ve klasiklerden oluşan kitaplar yer alıyor. Yayın takviminde çocuk edebiyatına da yer açan VBKY, rengârenk ve sürükleyici çocuk kitapları ile çocukların dünyasına misafir oluyor. Minik okurların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için pedagog ve psikolog onaylı eserler, ebeveynlerin ilgisine sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri “Kardan Adam ve Güneş”in ardından 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” minik okurlarla buluşacak.

Çocuk kitapları ile ilgili olarak “Çocuklarımızın zihinsel gelişimine olumlu katkı sunma hedefiyle uzman pedagog ve psikologlarımız, çocuk kitaplarımızı titizlikle inceliyor. Ebeveynlerin gönül rahatlığıyla alıp çocuklarına okuyabileceği kitaplar olmasına büyük bir özen gösteriyoruz” diyen Üstünsalih, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Okurlarımızın göstermiş olduğu ilgiden, olumlu ve yapıcı dönüşlerinden mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli geri dönüşler yaptığımız işi daha da ileri bir noktaya taşıyabilme hususunda bizim için çok kıymetli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bugüne kadarki çalışmalarımız geçtiğimiz mart ayında bir ödülle taçlandı. Dünya Kitap Ödülleri yarışmasının değerli jürisinin seçkisiyle “Yılın Yayınevi” seçildik. İlk günden itibaren kitaplara ilgi gösteren okurlarımıza, titiz ve özverili çalışmalarıyla yayınların hayata geçmesinde emek veren yazar, çevirmen, editör ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımız ile iş ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizin. Son iki yılda kültür yayıncılığı alanında ortaya koyduğumuz güzel işleri genişletmek hedefindeyiz. Gençler için de güzel projelerimiz olacak. Kitapseverler için nitelikli, aradan yıllar geçse de geriye dönüp okuyacakları eserleri yayımlamaya devam edeceğiz.”