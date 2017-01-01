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Validen polislere çorba ikramı

- Uşak Valisi Ahmet Okur, yılbaşı akşamı karakol ve kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti, tarhana çorbası ikram etti

Validen polislere çorba ikramı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur, yılbaşı akşamı görev yapan polis memurlarına kent merkezinde tarhana çorbası ikram etti.

Vali Okur, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte Cumhuriyet, Karaağaç, Mehmet Akif Ersoy polis merkezlerini ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Vali Okur daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçerek burada görevli emniyet mensuplarına tarhana çorbası ikram etti.

Vali Okur yaptığı açıklamada il genelinde yılbaşı akşamının huzur ve güven içinde yaşandığını belirterek, emniyet mensuplarının eksi 10 derecede görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin çok zor bir yılı geride bıraktığını ifade eden Vali Okur, "Milletimiz birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. 2017 yılı inşallah devletimizin dahada güçleneceği bir yıl olacak, ben sizleri öncelikle kutluyorum. Emniyet mensuplarımız her zaman milletimizin yanında oldu, bugün zorlu kış şartlarında ailelerinizden uzak görev yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemlerinin il genelinde üst düzeyde tutulduğunu belirterek, ziyaretlerin emniyet personeline moral verdiğini ifade etti.

Vali Okur ve Ergüder son olarak İzmir-Ankara karayolu üzerinde emniyet güçleri tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret etti.


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