Van kedileri sezaryenle doğdu

VAN (AA) - SITKI YILDIZ - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezindeki bir kedi, sezaryenle 3 sağlıklı yavru doğurdu.

Merkez, çeşitli nedenlerle yavrularını doğal yollarla dünyaya getiremeyen Van kedileri için sezaryen sistemini hayata geçirdi.

İpeksi beyaz tüyü, kehribar sarısı ve mavi gözleriyle türlerinden ayrılan Van kedilerinin doğumda yaşadığı sıkıntı, bu sistem sayesinde çözülüyor.

Bu kapsamda merkezdeki bir kedi, sezaryenle 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

- "Anne kediler için tüm imkanları seferber ediyoruz"

Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezaryen yöntemiyle çok sağlıklı yavrular aldıklarını söyledi.

Çalışmanın başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Tabii ki doğumlar devam ederken bazen farklı işlemlerle karşılaşabiliyoruz. Anne kedilerin bakım ve beslenmeleri çok iyi. İyi beslendikleri için bazen yavrular anne karnında çok iri olabiliyor. Yavru iri olduğunda da anne bu yavruları doğuramıyor. Biz de medikal olarak müdahale edebiliyoruz. Doğum yapması için ilaç takviyeleriyle teşvik ediyoruz. Ama yapamıyorsa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Doğum Polikliniğinde sezaryenle yavrularını almaya çalışıyoruz. Bu yıl da bir iki vaka oldu. Şu anda sezaryen yaptığımız anne ve ikisi dişi 3 yavrunun sağlık durumu çok iyi. Şimdiye kadar sezaryenle 3 anneden 12 sağlıklı yavru dünyaya getirdik."

Kaya, merkez olarak anne kediler için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Van kedilerinin neslini korumak, devamlılığını sağlamak ve onlardan sağlıklı yavrular elde etmek için araştırma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kaya, kediler için gerekli tüm projeleri sırasıyla hayata geçireceklerini kaydetti.