Van'da öğrenciler vatan için söyledi

VAN (AA) - ALİ DAĞER - Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, farklı mekanlarda seslendirdikleri şarkı, türkü ve marşlarla "Vatan İçin Söyle" klibi hazırladı.

İlçede Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencilerinin, müzik öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kliple sergiledikleri performans beğeni topladı.

Okulun müzik öğretmeni Gökhan Gül, yaptığı açıklamada, öğrencilerle farkındalık oluşturmak için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Klipte şarkı, türkü ve marş seslendirdiklerini ifade eden Gül, "Ekim ayında başladığımız 'Vatan İçin Söyle' çalışmasını mayıs ayı sonunda bitirdik. Yaklaşık 8 ay süren çalışmamızda 3 seri seslendirdik, 'Kerküğün zindanı', 'Gülümse anne' ve '15 Temmuz Marşı'nı öğrencilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımla icra etmeye çalıştık" dedi.

Gül, geçen yıl da yaptıkları çalışmayla ilçenin kültürünü, sanatını ve görsel anlamda güzel olan mekanlarını tanıttıklarını anlatarak, "Erciş'in güzel yerlerini gezdik. Dağ ova bayır demeden ve olumsuz hava şartları içerisinde yağmurda rüzgarda bu şekilde cep telefonuyla, çekim yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince karınca kararınca, ortaya güzel şeyler çıktığına inanıyoruz." diye konuştu.

- "Milli Seferberlik" ilanı

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milli Seferberlik' ilanına biz de kayıtsız kalmayalım diye harekete geçtik" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu olarak, milli birlik ve beraberliğimizi, Kuvayımilliye ruhumuzu diri tutmak adına böyle bir çalışmaya karar verdik. 8 aylık sürede stüdyo ekipmanlarımı okula taşıdım. Öğrencilerimizin ses kayıtlarını alarak, eserlerin altyapısını kendim oluşturdum. Her hafta egzersiz çalışmalarımızı sürdürdük. Vatanımızı seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Milli ve beraberliği önemsiyoruz. Bayrağımıza, devletimize, milletimize bağlıyız. Bu şekilde öğrenciler yetiştirmek için bu tarz çalışmaları önemsiyoruz."

Gül, hazırladığı projenin sosyal medyada beğeni topladığını, desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve İlçe Milli Eğitim Müdür Erol Şimşek ile diğer yetkililere teşekkür etti.



