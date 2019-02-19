VBKY’ye Ankara Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi

Yepyeni başucu kaynakları, dünya edebiyatının seçkin örnekleri ve kültürel değeri yüksek akademik çalışmalarla kitapseverlerin karşısına çıkan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 13’üncü Ankara Kitap Fuarı’nda okurla buluşuyor. 24 Şubat’a kadar ATO Congresium’da devam edecek fuarda kitapseverlerin karşısına çıkan VBKY’nin asma kattaki D-1 standı Ankaralılardan yoğun ilgi görüyor.



Balzac’ın eseri ilk kez yayımlandı



VBKY’nin ilk kez fuarda yayımladığı kitapların yanı sıra ABD’li yazar Herman Melville’in okura periler diyarına yolculuk yaptıran ve efsunlu adalarda dolaştıran “Veranda Öyküleri” ile dünya edebiyatının köşe taşlarından Balzac’ın Türkiye’de ilk kez yayımlanan eseri “Çalışanın Fizyolojisi” kitapseverlerin en çok tercih ettiği yayınlar arasında sıralanıyor.



Tolstoy ile Gandhi’nin mektupları



Fuarda ayrıca; Fransız filozof Simone Weil’in hak kavramını odağına aldığı felsefik denemesi “Kişi ve Kutsal”, F. Scott Fitzgerald’ın 2008’de beyazperdeye taşınan, üç dalda Oscar ödülü kazanan ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi’ adlı öyküsünün de yer aldığı “Caz Çağı Öyküleri”, yaşadıkları çağa damgasını vuran iki düşünce adamının yazışmalarını içeren, Türkçe olarak da ilk kez yayımlanan “Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları” yine okurun büyük beğenisini kazanıyor.



VBKY’nin fuar standını ziyaret edenler arasında Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da bulunuyor.



VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) hakkında



Milli sanat yaşamımızı evrensel açıdan zenginleştirmek, kültürel değerlerimizi de yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan VakıfBank Kültür Yayınları, vakıf kültürünün bugünkü emanetçisi olarak nesillerdir büyük, güçlü ve köklü bir aile olarak yoluna devam eden VakıfBank bünyesinde 2018 yılında kuruldu. “Ve Benzersiz Kitap” ilkesiyle hareket eden VBKY, kitapseverlere beşeri bilimler ile klasikler ağırlıklı altyapısı güçlü ve edebi eserler sunuyor.