"Vefatının 81. Yılında Mehmed Akif" konferansı

İSTANBUL (AA) - Mehmed Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmed Cemal Çitfçigüzeli, "Vefatının 81. Yılında Mehmed Akif" başlıklı konferansta, şiir ve sanatseverlerle buluştu.

Çitfçigüzeli, Cağaloğlu Babıali Lokantası'nda başlayan "Babıali Enderun Sohbetleri" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, milli şairin doğru anlaşılması, gençlere iyi anlatılması, Türk ve İslam dünyasında hakkıyla tanıtılması gerektiğini söyledi.

Gazeteci-yazar Çitfçigüzeli, İstiklal Marşı'nı ve Çanakkale Destanını kaleme alan şairin hayatı, sanatı, eserleri, şiirleri ve idealleri üzerinde özenle durulması gerektiğini belirterek, "Biz sadece Mehmed Akif ile değil onun dostlarını da devreye koyarak, Akif'in 200 dostunu tespit ettik ve bunların hepsi Mehmed Akif çıtasında olan insanlardır." dedi.

Çalışmalarının amacı olarak, milli şairi en iyi şekilde tanıtıp, anlaşılmasına katkı sunmak olduğunu dile getiren Çitfçigüzeli, şöyle devam etti:

"Mehmed Akif'in 200 dostundan olan Babanzade Ahmed Naim, Ömer Rıza Doğrul, Mithat Cemal Kuntay, Ferit Kam, Abbas Halim Paşa, Hafız Asım Şakir, Şerif Muhittin Targan, Ali Rıfat Çağatay, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Eşref Edip Fergan ve Süleyman Nazif gibi 44 kişinin kitabını yayınladık. İnşallah bu sayıyı 200'e tamamlayacağız."

- "Safahat'ı okuyunca insan kendini Mehmet Akif gibi hissediyor"

Mehmet Akif Ersoy ile tanışıklığının ortaokul yıllarına dayandığını vurgulayan Çitfçigüzeli, "Hepiniz gibi ben de çocukluk yaşlarımdan itibaren, Mehmed Akif'e karşı özel bir alakam vardı. Bunda okuduğumuz 'Serdengeçti', İlhan Egemen Darendelioğlu'nun 'Toprak Dergisi', Mehmet Çınarlı'nın 'Hisar Dergisi' 'Yeşilnur Dergisi' gibi dergiler az da olsa Mehmed Akif'e ve şiirlerine yer verirlerdi." diye konuştu.

Çitfçigüzeli, çocuk yaşta okuduğu ve dergilerde yayımlanan şiirlerin kendisini etkilediğini dile getirerek, şunları aktardı:

"İlk iş olarak İnkılap Yayınevi'ne mektup yazıp 10 adet 'Safahat' istedim, onlar da bizi kitapçı filan zannetmiş olacaklar ki, iskontolu yolladılar ve biz de iskontolu olarak arkadaşlarımıza verdik. Fakat şunu belirtmeliyim, Safahat'ı okuyunca insan kendini Mehmed Akif gibi hissediyor. 1959-1961 yıllarından bahsediyorum, o dönemlerde Safahat'ta geçen bölümleri okuyunca ve sonra aklımız ermeye başlayınca, baktım ki bana göre Akif'in dramaları da diğer şiirlerinin fevkindedir. 'Seyfi Baba', 'Küfe' veya 'Meyhane'deki üslup nasıl bir üslup diye kendinize sormak zorunda kalıyorsunuz. Zannedersiniz Mehmed Akif, hiç meyhaneden çıkmamış ve meyhanenin bir aileyi nasıl dağıttığından bahsediyor. Gerçek hayatına baktığımızda ise Akif, hayatında hiç bir zaman meyhaneye gitmemiştir."

- Çitfçigüzeli, kitaplarını imzaladı

Mehmet Akif Ersoy'un 'Meyhane' isimli şiirinde, bir aile dramını usta bir üslupla başarılı bir şekilde aktardığına dikkati çeken Çitfçigüzeli, "Mehmed Akif, sosyal konulara o kadar hakimdir ki insana 'bu kadar olur' dedirtmeyi başarıyor." şeklinde konuştu.

Mehmet Cemal Çitfçigüzeli, etkinlikte usta şairle ilgili Nazım Hikmet, Orhan Seyfi Orhon ve Falih Rıfkı Atay gibi ünlü yazar, şair, gazeteci ve fikir insanlarının, Milli Şair Mehmed Akif Ersoy ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Mehmed Akif'in hayatına dair önemli olayları anlatan Çitfçigüzeli, fikir insanlığı kisvesine bürünen cahil insanların, Milli Şair'in hayatına ve kendi şahsiyetine ilişkin fikir beyan etmeden önce, Akif'in hayatını iyice araştırmaları ve onun şiirlerini çok daha iyi okuyup, anlamaları gerektiğini vurguladı.

Dinleyicilerin sorularını da cevaplayan Çitfçigüzeli, etkinlikten sonra kitaplarını imzaladı.











