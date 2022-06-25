Vona belgeseli İstanbul’da gösteriliyor

Clint Davis ve Deniz Toprak’ın birlikte hazırladıkları belgesel 30 Haziran Perşembe Saat 20.00’de İstanbul Bomonti Ada’da gösterilecek.

İlk gösterimi Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan belgeselin İstanbul’da büyük yankı uyandırması ve Orduların ve söof tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

İlk gösterime katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler şu konuşmayı yapmıştı;

“Bugün Ordu'nun sınırlarını aşan çok özel bir çalışma görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıl Ordu'nun dalgalarını sörf sporuna kazandırmış ve dünyaca ünlü sörfçülerin dikkatini çekmiştik. Yapılan bu çalışmalar şimdi "VONA" adıyla bir filme dönüştü. Yapımcılığını Deniz Toprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Clint Davis'in üstlendiği Perşembe’nin güzellikleri, kültürü ve yerlilerinin sörfle tanıştığı bir macerayı konu alan "VONA" filminin galasına katıldık. Ordu artık sadece dalga sörfünün yapıldığı bir yer olmakla kalmıyor, uluslararası misafirler ve sörfçüler ile buradaki hikayenin filmi bile çekiliyor.

Perşembe'miz nam-ı diğer Vona’mız, Türk misafirperverliği ve sörf kültürünün birleştiği inanılmaz bir adres olarak ilklere imza atıyor.

Ordu’muzun tanıtımına katkı verecek bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”