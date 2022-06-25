Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Metaverse heyecanı
Metaverse heyecanı
Hedef 1 milyar dolar
Hedef 1 milyar dolar
ABD’ye sağlık taşıyor
ABD’ye sağlık taşıyor
TFF'de Büyükekşi dönemi
TFF'de Büyükekşi dönemi
Tarımında bir ilk
 Türk tarımında bir ilk daha

Vona belgeseli İstanbul’da gösteriliyor

Bu etkinlik kaçmaz… “Sörf bir şehrin kaderini değiştirebilir mi?” başlığı ile yapılan belgesel Ordu’nun Perşembe (eski adı Vona) ilçesinde yapılan sörf etkinliklerine gönderme yapıyor.

Vona belgeseli İstanbul’da gösteriliyor

Clint Davis ve Deniz Toprak’ın birlikte hazırladıkları belgesel 30 Haziran Perşembe Saat 20.00’de İstanbul Bomonti Ada’da gösterilecek.

İlk gösterimi Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan belgeselin İstanbul’da büyük yankı uyandırması ve Orduların ve söof tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

İlk gösterime katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler şu konuşmayı yapmıştı;

“Bugün Ordu'nun sınırlarını aşan çok özel bir çalışma görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıl Ordu'nun dalgalarını sörf sporuna kazandırmış ve dünyaca ünlü sörfçülerin dikkatini çekmiştik. Yapılan bu çalışmalar şimdi "VONA" adıyla bir filme dönüştü. Yapımcılığını Deniz Toprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Clint Davis'in üstlendiği Perşembe’nin güzellikleri, kültürü ve yerlilerinin sörfle tanıştığı bir macerayı konu alan "VONA" filminin galasına katıldık. Ordu artık sadece dalga sörfünün yapıldığı bir yer olmakla kalmıyor, uluslararası misafirler ve sörfçüler ile buradaki hikayenin filmi bile çekiliyor.

Perşembe'miz nam-ı diğer Vona’mız, Türk misafirperverliği ve sörf kültürünün birleştiği inanılmaz bir adres olarak ilklere imza atıyor.

Ordu’muzun tanıtımına katkı verecek bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
VonaDeniz ToprakOrduPerşembeVona BelgeseliHilmi GülerOrdu Büyükşehir BeledIyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1