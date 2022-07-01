Vona belgesinin gösterimi yapıldı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde eski adı Vona’da esinlenerek ortaya çıkan belgeselde Ordu’da yapılan sörf çalışmaları anlatılıyor. Ordu’da başlayan sörf çalışması onlarca gencin bu kente gelmesini sağladı.

Kentin turizme bakış açısını değiştiren çalışmalar belgeselde anlatıldı. Ayrıca dünyaca ünlü sörf ustalarının ve yerel balıkçıların bu konuda görüşleri aktarıldı.

Clint Davis ve Deniz Toprak’ın birlikte hazırladıkları belgesel Yapı Kredi Bomonti Ada’da gerçekleştirildi.

Belgeselin ilk gösterimi Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılmıştı. İlk gösterime katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler “Bugün Ordu'nun sınırlarını aşan çok özel bir çalışma görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıl Ordu'nun dalgalarını sörf sporuna kazandırmış ve dünyaca ünlü sörfçülerin dikkatini çekmişti” demişti.

İstanbul’da yapılan belgesel sörf ile ilgili çevreler tarafından ilgi ile karşılandı. Çok önemli isimlerin katıldığı begeselde bir konuşma yapan Deniz Toprak, “Belgesel Vona’nın bütün dünya tarafından tanınmasını sağlayacak. İstanbul’da başka noktalarda da gösterilecek. Ayrıca başka kentlerden de davet var. Portekiz’de bir yarışmaya katılacak. Dünyanın ilgisini Karadeniz’e sörfe çekmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.