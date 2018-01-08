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"Wild Beasts" ve Deniz Tekin hayranlarıyla buluşacak

- "Wild Beasts" pop müzik grubu 11 Ocak'ta, müzisyen Deniz Tekin ise 13 Ocak'ta Salon İKSV'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), İngiliz indie rock, synth pop grubu "Wild Beasts" ile müzisyen Deniz Tekin'i müzikseverlerle buluşturacak.

Beyoğlu'ndaki mekanında dünyanın dört bir yanından farklı müzikal türlerini dinleme fırsatı sunan Salon İKSV'de, Wild Beasts grubu 11 Ocak'ta, şarkıcı ve söz yazarı Deniz Tekin ise 13 Ocak'ta sahne alacak.

"Boy King" adıyla 2016'da yayınlanan son albümünde hareketli şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Wild Beasts, 11 Ocak'ta saat 21.30'da hayranlarıyla buluşacak.

Davulcu Chris Talbot'un katılımıyla kariyer hayatına başlayan ve Richard Formby, Leo Abrahams, John Congleton gibi müzik dünyasının önem verdiği prodüktörlerle çalışan ekip, müzikseverlerin takdirle karşıladığı pek çok parçaya imza atmasıyla tanınıyor.

Ahmet Kaya ve Zeki Müren gibi sevilen sanatçıların şarkılarını yorumlayarak dikkatleri çeken şarkıcı ve söz yazarı Deniz Tekin ise 13 Ocak'ta saat 22.30'da hayranlarının karşısında olacak.

Müzik videolarıyla dünya çapında en çok izlenenler arasına giren ve ilk stüdyo albümünü "Kozakuluçka" adıyla müzikseverlere ulaştıran Tekin'e, bas gitarda Sezer Özdem, davulda Bartu Özbatur ve gitarda Gürhan Öğütücü eşlik edecek.

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John CongletonAhmet KayaDeniz Tekinİstanbul Kültür Ve Sanat Vakfı (İKSV)Leo AbrahamsSynth Pop Grubu Wild BeastsZeki Müren
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