Yabancı gözünden Türk kültürünü üç boyutlu kartpostallarla anlattı

İZMİR (AA) - Türkiye'de 11 yıldır yaşayan Kuzey İrlandalı akademisyen Angale Burns, yabancı gözüyle ilginç bulduğu Türk kültürü imgelerini üç boyutlu kartpostallara taşıdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Burns, Türk kahvaltısından Kapalıçarşı’ya, Kapadokya'dan İznik çinilerine kadar yüzlerce kültürel değeri turistik hediyelik eşya olarak değerlendirdi.

Burns yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşadığı 11 yıllık süre içinde tanıtılması gereken birçok kültürel değerle karşılaştığını, hobi amaçlı olarak Türk kültürünü, önemli tarihi ve coğrafi yerleri sanatıyla yorumlamak istediğini belirtti.

Hazırladığı seride Türkiye’nin belli başlı tarihi kentlerini, taşınabilir ve taşınamaz kültürel miraslarını konu edindiğini aktaran Burns, şunları kaydetti:

"Türk kahvaltısı, Türk kahvesinin içimi, ince belli çay bardağı, Kapadokya, Alaçatı gibi ögeleri illüstrasyon sanatıyla buluşturdum ve üç boyutlu kartpostallar oluşturdum. Kahve fincanında İznik çinilerini, Kapadokya’yı tanımlarken de Selçuklu sanatını anlatmaya çalıştım. Elle çizdiğim kartpostalları bilgisayarda renklendirerek üç boyutlu hale getirdim. Bunun Türkiye'nin tanıtımı için bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.Türkiye’de baktığım zaman kartpostallar hiç değişmiyor. Farklı ve çağdaş bir bakış açısıyla bu eserleri anlatmak istedim."







