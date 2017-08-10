Yabancı öğrenciler Türk müziğiyle eğlendi

KARABÜK (AA) - Yunus Emre Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programına katılmak üzere Karabük'e gelen 18 yabancı öğrenci, düzenlenen veda gecesinde Türk halk müziği ezgileriyle eğlendi.

Safranbolu ilçesinde bir restoranda düzenlenen gecede öğrenciler, KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Topluluğu eşliğinde seslendirilen türkülerle eğlenirken, Makedonyalı Esra Alit de türkü söyledi.

KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdür Yardımcısı Yılmaz Bacaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü'nün 20 üniversitesiyle birlikte program yaptığını belirtti.

Etkinliklerin 23 ayrı ilde devam ettiğini ifade eden Bacaklı, "Bizdeki etkinliklerde 18 öğrenci bizim misafirimiz. Bu öğrencilerimizle biz sadece dil değil kültür etkinlikleri de yapmaya özen gösteriyoruz. Yemekten müziğe, çevre gezilerine ağırlık veriyoruz. Ankara ve Bolu'yu gezdik. Bizi içeriden kendimiz gibi tanımalarını arzu ettik. Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri sadece dil faaliyetleri değil, Türk kültürünü dışarıda daha doğru ve güzel biçimde tanıtmayı amaçlayan faaliyetler. Buraya gelen 18 öğrencimize bu hedef doğrultusunda kendim kültürümüzü en güzel şekilde anlatmaya ve onları ağırlamaya gayret ettik." diye konuştu.

Makedonya'dan gelen Esra Alit, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında Türkçe öğrenmeye geldiklerini ve Karabük'ün çok güzel bir yer olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Hocalarımız bizlere buranın kültürünü tanıttılar, her şey çok güzeldi. Buradan gitmek bile istemiyoruz. Çok güzel 3 hafta geçirdik. Karabük'te en çok Safranbolu'nun tarihi Çarşısını beğendim. Çok güzel bir manzara. Üniversiteleri çok güzel. Buranın üniversiteleri bizim oradakilerden daha farklı."

Ürdünlü İbrahim Albtoush da güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Küçüklüğünden beri Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Albtoush, "Burada Türkçe öğrendim. Türk halkı çok misafirperver, halkı çok cömert. Karabük çok sakin bir şehir. Karabük'ün her yerini gezdik." dedi.

Lübnan'dan gelen Nour Ayuby, annesinin Trabzonlu olduğunu açıkladı.

Daha önce Türkiye'ye hiç gelmediğini vurgulayan Ayuby, "Ben çok merak ediyordum ve buraya geldim. Çok güzel vakit geçirdim. Burası benim ikinci evim oldu. İnsanları çok sıcak ve yardım sever. Annem ve babam Kıbrıs'ta tanışmışlar. Ailem Lübnan'da yaşıyor. Ben küçüklükten beri Karadeniz'i çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.