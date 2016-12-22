Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar

AĞRI/ARDAHAN (AA) - Hava sıcaklığının yaz mevsiminin yaşandığı Güney yarım küredeki dünyanın en soğuk kıtası olarak bilinen Antarktika'dan daha düşük olduğu Ağrı ve Ardahan'da, yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da sıfırın altında 30 derece civarında ölçülüyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 ile 25 derece arasında değiştiği Güney yarım küredeki dünyanın en soğuk kıtası olarak bilinin Antarktika'yı hava ısısında geriden bırakan Ardahan ve Ağrı'da, soğuk havalardan insanların yanı sıra yaban hayatı da olumsuz etkileniyor.

Kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların imdadına ise doğaya yem bırakan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlar yetişiyor.

Ağrı'da Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ile ilçelerde, yabani hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için doğaya buğday, sakatat, ot, atık yemek ile ekmek bıraktı.

Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürü İlknur Göçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabani hayvanların aç kalmaması ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da kent genelinde doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğuna dikkati çeken Göçer, kış koşullarında yabani hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini vurguladı.

Göçer, kentte yıl boyunca doğaya 15 ton yiyecek bırakmayı hedeflediklerini belirterek "Yabani hayvanlar için bu ay, buğday, sakatat, ot ve yemek artığı olmak üzere 3 bin 500 kilogram yemleme çalışması yaptık. Bu çalışmalar ile hem yaban hayatının desteklenmesini sağlamak hem de doğal dengeyi korumaya yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

- "Yılkı atlar için belirlenen noktalara ot bırakılıyor"

Ardahan'da da Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ile beraberindeki görevlilerce, kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte yabani hayvanlar ve özellikle de yılkı atlar için belirlenen noktalara sakatat, yem ve ot gibi yiyecekler bırakıldı.

Şimşek, doğaya yem bırakılması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da ağır kış şartlarının hüküm sürdüğünü ve bu nedenle doğadaki yaban hayatına destek için yemleme çalışması başladıklarını ifade etti.

Bu yıl doğadaki yaban hayatına yönelik yemleme çalışmasını titizlikle yapacaklarını anlatan Şimşek, "Ekip olarak ilde özellikle, kurt, tilki, çakal gibi hayvanlara sakatat, ördek kaz gibi hayvanlara da buğday, karacalar için de ot temin ettik. Belirlenen noktalara giderek bu hayvanların yaşam alanlarına ot bırakmaktayız. Yılkı atlar için de belirlenen noktalara ot bırakılıyor."

Kentteki yemleme çalışması yapılan alanlarda görülen yılkı atları ve tilkiler dikkati çekti.



