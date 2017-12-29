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Yabani hayvanların yiyecek çilesi fotokapana yansıdı

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların yiyecek bulma telaşı fotokapanlarca kaydedildi.

Yabani hayvanların yiyecek çilesi fotokapana yansıdı

ARDAHAN

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların yiyecek bulma telaşı fotokapanlarca kaydedildi.

Doğu Anadolu'da bir süre önce etkili olan kar yağışının doğayı beyaza bürümesi ve soğuk hava, insanların yaşamının yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Bölgede kışın en sert ve çetin geçtiği illerin başında gelen Ardahan'da kurt, vaşak, ayı, domuz, tavşan, tilki, atmaca, kartal ve baykuş gibi hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bu hayvanların zorlu kış koşullarındaki yiyecek bulma telaşı, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğada yaşam popülasyonunun belirlenmesi amacıyla ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

Fotokapanların gece ve gündüz kaydettiği görüntülerde hayvanların zorlu kış koşullarında yiyecek araması ve bir ayının fotokapanı fark etmesi dikkati çekti.

Muhabir: Günay Nuh

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ArdahanAyıFotokapanKar YağışıKürtSoğuk HavaYabani Hayvan
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