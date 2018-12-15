Yalın'dan MARKA Sahnesinde Sürpriz ve Aşk Dolu Seans

Türkiye'deki en mükemmel organizasyon olarak anılan, MARKA kavramını Türkiye'ye tanıtan ve markaların gelişimindeki etkenlerin başında gelen MARKA Konferansı sahnesine ilk olarak 2008 yılında çıkan ünlü şarkıcı Yalın, MARKA 2018'in kapanış seansında yine büyüledi. Katılımcılara şarkılarının hikâyesini anlatarak müzikli bir sunum yapan Yalın, “10 sene önce bu sahneye çıktığımda 'Acaba bu adam bize ne anlatacak diyorsunuz' demiştim. O gün aşkı anlatmaya çalıştım biriktirdiğim kelimelerle hislerle. Bugün biriktirdiklerim ve hissettiklerim o günkülerle tabii ki aynı değil. Tamamen tecrübe fikirleri ve hisleri değiştirmekte çok ustalar” diyerek günümüz aşklarının bir analizini yaptı.



MARKA 2018 sahnesinde günümüz aşklarından bahseden ve aşk hakkındaki kendi fikirlerini de söyleyen Yalın şu ifadeleri kullandı: “Aşkla takıntıyı çok daha az karıştırır oldum mesela. Günümüzün sonu karakolda biten aşklarıyla Mevlana ve Şems'in bahsettiği Kerem ile Aslı'nın, Leyla ile Mecnun'un destansı aşkları bir olmasa gerek diyorum şimdi. Görüyorum ki günümüzde insanlar kendilerini ilişkileriyle tanımlar halde. 'Ahmet'in karısı Ayşe', 'Mehmet'in sevgilisi Aslı', 'Yasemin'in annesi', 'Ali'nin babası' gibi... Bunları sosyal medyada, Instagram'da çokça görüyoruz zaten profillerin altında.”



“Kendisinin başkasının varlığı üzerinden tanımlamak çok tehlikeli. Çünkü onu kaybettiğin zaman aslında kendinizi de kaybediyorsunuz biraz” diyen ünlü şarkıcı bu durumun ardından yaşananları da şöyle özetledi: “Boşluğa belki de bir kimlik bunalımına düşüyor insan. 'Ayşe'nin Ahmet'i değilsem ben kimin' oluyor çoğu zaman. Aslında oldukça hastalıklı bir durum. Bütün bu ilişki sonrası buhran ve tasanın sebebi çok kez budur diye düşünüyorum. Biz bu durumu çokça aşkla karıştırıyoruz. Ama Şems demiş ki 'Yalnızlığın dostu olmayan kimselerin dostu olamaz.' Aslında önce kendisiyle barışmalı insan. Kendini sevmeli insan.”



Bu açıklamaların ardından da kendisine şarkı yazdıran hisleri açıkladı: “Bana şarkılar yazdıran sanki bu ikincisi gibi. Daha destansı daha güzel. Daha gerçek olan duygular.”



Ardından 2004 yılında onu tüm Türkiye'ye tanıtan Zalim şarkısının hikâyesini anlattı: “O şarkıyla başlamak istiyorum sene 2004. 20 yaşında çok öfkeli çok sinirli bir anımda kalbimi kırmış canımı sıkmış bir kız arkadaşıma, 'Bir şarkı yazmalıyım sana öyle bir şarkı yazayım ki kaçama tekerleme gibi olsun ve sevmesen de dinlemek istemesen de ağzına yapışsın kurtulama o şarkıdan' diyerek yola çıktım. Şarkının her tarafı bitti bir tek zalim lafını günlerce bulamadım. Çünkü ona ne söyleyeceğimi bilememiştim. Bazen neyle sevinip üzüleceğinizi bilemez doğru kelimeyi bulamazsınız. Çok uzun sürdü, günler haftalar. Bir gün buldum.” Yalın, ayrıca “Ki Sen”, “Anlat Güzel mi Oralar”, “Keşke”, “Kasma” şarkısının hikayelerini de MARKA 2018 katılımcılarıyla paylaştı.



İlhan Şeşen'le Aşklarını Konuştular

Sahnede sürpriz konuk olarak İlhan Şeşen'i ağırlayan Yalın, ünlü şarkıcıyı şöyle sundu: “Müzik hayatım boyunca, çok küçük yaşlardan itibaren bana ilham veren isimler vardı. Birkaç isim vardı onlardan en sevdiğim ve kariyerimin başından beri en çok söylemek istediğim şarıknın sahibi, hatıra albümü yaparken beni aradı ve 'Bu şarkıyı sen söylemelisin' dedi. Ben zaten yıllardır bu fırsatı bekliyordum çok mutlu oldum. Bugün beni kırmadı o da aramızda. İlhan Şeşen...”



İlhan Şeşen'le kadın-erkek ilişkilerini konuşan Yalın, kadınlar mı erkekler mi daha kötüler sorusunu sordu. İlhan Şeşen, “Erkekler alınırsa alınsın ama” diyerek, “İyi olan kadınlardır. Bu nettir benim için” cevabını verdi.



Beraber 'Sensiz Olmaz' şarkısını seslendiren ve bu şarkının hikayesini anlatan Yalın bunun ardından bir geleneği yerine getirdi. MARKA 2018 katılımcılarına “Eski sevgiliniz karşınıza çıksa ona ne söylerdiniz” sorusunu sorup cevaplardan bir şarkı yaptı. Bu arada aynı soruyu İlhan Şeşen'e de soran Yalın, “'Sen benim son aşkımsın' demek isterdim” yanıtını aldı.



Yalın'ın MARKA 2018'e özel şarkısının sözleri şu şekilde:



“Sen misin arayan gizli numaradan

Kalbimin gizli kapısı

Saçlarını kestirmişsin çok da güzel olmuş

Keşke bugün tanışmış olsaydık

Keşke zaman dursaydı.



İyi ol yeter

İyi ol yeter

Zaman bizi affeder

Elbet aşk da bize sabreder”



2018'in aşk şarkısını besteleyen Yalın'ın markalara ve katılımcılara son mesajı “Kasma” oldu. Kasma şarkısıyla tüm MARKA Konferansı katılımcıları konferansı ayakta Yalın'a eşlik ederek bitirdi.