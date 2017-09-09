Yangın mağdurlarına ücretsiz tıraşla destek oluyor

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI / BEKİR BEKTAŞ - Muğla'da berberlik yapan Kıvanç Başkan, orman yangını mağdurlarını moral ve motivasyon olması için ücretsiz tıraş ediyor.

Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan orman yangınının ardından evleri yanan, hayvanları telef olan mağdurların yaralarını sarmak için adeta herkes seferber oldu. Devlet yetkililerinin yanı sıra vatandaşlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

Bazı vatandaşlar bahçelerinden getirdiği sebze ve meyveleri mağdurlara ikram ediyor. Mağdurlara destek için bölgeye gelenler arasında yer alan 21 yıllık berber Kıvanç Başkan (36) da ücretsiz tıraş desteği veriyor.

- "En çok morale ihtiyaçları var"



Zeytinköy Mahalle meydanındaki ilkokulda tıraş ettiği vatandaşlarla sohbet edip moral vermeye çalışan Başkan, yangın sonrası dükkanını kapatıp bölgeye koştuğunu söyledi.

Gün boyu "kardeşlerim" dediği vatandaşların yanında yer aldığını vurgulayan Kıvanç Başkan, "Yangın sonrası kardeşlerimin durumunu düşününce çok rahatsız oldum. Elimdeki tek şey ustura ve makas. Onları tıraş ederek mutlu etmek istedim. Kardeşlerimizin birçok şeye ihtiyacı var, en çok da morale ve desteğe ihtiyaçları olduğunu fark ettiğim için buradayım." diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarının yanı sıra yakın bölgelerden gelen vatandaşları görünce çok duygulandığını belirten Başkan, herkesin aktif şekilde elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Kıvanç Başkan, kendisine ihtiyaç duyuldukça bölgede ücretsiz hizmete devam edeceğini dile getirdi.

Tıraş olan mağdurlardan Mustafa Dereli de ilk günden itibaren herkesin kendileri için bir şeyler yapma gayreti içerisine girdiğini dile getirdi.

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Dereli, "Sevgiyle yapılan yaklaşımlar bizlere ilaç gibi geliyor. Tıraş desteğinden çok memnun kaldık. Bizleri sevindiren herkesten Allah razı olsun." dedi.