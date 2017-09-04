İSTANBUL (AA) - Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı romantik komedi türündeki "Yanımda Kal" filminin çekimleri başladı.

Televizyon izleyicisinin "Kiralık Aşk" dizisiyle yakından tanıdığı ikili, bu kez yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu film için kamera karşısına geçiyor.



Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ım üstlendiği filmin, İstanbul'un farklı noktalarında 5 haftada çekilmesi planlanıyor.

"NuLook" tarafından hayata geçirilen "Yanımda Kal", geçmişiyle yüzleşmeden kendi "mükemmel" hayatını yaratan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Görüntü yönetmenliğini Cengiz Fazlıoğlu'nın yaptığı filmde Arduç ve Sangu'nun yanı sıra Cengiz Bozkurt, Levent Öktem ve Dila Bayrak da rol alıyor.



