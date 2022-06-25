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Yaptıkları çalışma Ordu’nun sınırlarını aştı

Pandemi döneminde Ordu’nun dalgalarını keşfeden Deniz Toprak ünlü sörfçülerin dikkatini çekti. 2 yıl boyunca yaptıkları Vona adıyla bir filme dönüştü.

Yaptıkları çalışma Ordu’nun sınırlarını aştı

Geçtiğimiz yıl Ordu’nun dalgalarını sörf sporuna kazandıran ve dünyaca ünlü sörfçülerin dikkatini çeken Deniz Toprak, yaptığı bu çalışmaları “VONA” adıyla bir filme dönüştürdü.

Yapımcılığını Deniz Toprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Clint Davis’in üstlendiği Perşembe’nin güzellikleri, kültürün ve yerlilerin sörfle tanıştığı bir macerayı konu alan “VONA” filminin galası yapıldı.

Ordu sadece dalga sörfünün yapıldığı bir yer olmakla kalmadı, uluslararası misafirler ve sörfçüler ile buradaki hikâyenin filmi çekildi. 

Ordu’nun Perşembe ilçesi nam-ı diğer Vona, Türk misafirperverliği ve sörf kültürünün birleştiği inanılmaz bir adres olarak ilklere imza attı.

Gerçekleşen galaya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler duygusal bir konuşma yaptı. Artık iki denizimiz var diyen Hilmi Güler “Ordu’nun tanıtılması noktasında çok güzel bir çalışma oldu. Kendisi büyük bir idealist, babası Celal Bey’de öyle. Yaptığımız çalışmalar aynı zamanda mutluluğun resmi oldu” dedi.

30 Haziran’da Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde gösterime çıkacak filmin galası yoğun ilgi gördü.

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