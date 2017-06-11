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Yaralı su kaplumbağası ameliyat edildi

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağzına çapari iğnesine takılı halde bulunan su kaplumbağası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ameliyat edildi

Yaralı su kaplumbağası ameliyat edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ağzına çapari iğnesi takılmış halde bulunan ve ameliyat edilen su kaplumbağası, yeniden sağlığına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmit'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan su kaplumbağasının, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındığı belirtildi.

Ağzının 3 farklı noktasına batan iğneyi çıkarmak için kaplumbağaya anestezi yapıldığı anlatılan açıklamada, daha sonra 3 veteriner tarafından başarılı ameliyat ile iğnenin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ameliyatla hayata tutunan kaplumbağanın daha sonra gözlem odasına alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İğneden kurtulmaya çalışırken vücudunun büyük bölümünde yaralanma oluşan su kaplumbağası, başarılı geçen ameliyattan sonra bakım evinde iyileşme sürecine geçti. Kontrol atına tutulan kaplumbağa doğasına uygun gıdalarla besleniyor. İyileşmesinin ardından doğal yaşam alına bırakılacak."

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