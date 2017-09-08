"Yarasaların sığınağı"na ziyaretçi ilgisi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası, bu yıl yaklaşık 4 ayda 70 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine, doğa harikası Dupnisa'nın görülmeye değer bir mağara olduğunu söyledi.

Burasının çok zengin bir ekosistemi bulunduğunu dile getiren Eser, mağaranın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını vurguladı.

Yarasaların üremeleri nedeniyle mağaranın sadece 15 Mayıs-15 Kasım'da ziyarete açık tutulduğunu anlatan Eser, "Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olma özelliğini taşıyan Dupnisa, son yılların cazibe merkezi haline geldi. Mağarayı sezonda 70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Dupnisa Mağarası'nı bu yıl 100 bini aşkın turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Toplamda 2 bin 720 metrelik mağaranın 450 metrelik kısmının turizme açık olduğunu belirten Eser, diğer bölümlere ise sadece profesyonel mağaracıların girebildiğini kaydetti.

Geçen yıl mağarayı ışıklandırarak yürüyüş parkurları yaptıklarına işaret eden Eser, "Tur operatörleri son dönemlerde turizm için bu bölgeye yönelmiş durumda. Biz de mağaramızda tüm tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

- Nasıl gidilir?

Kırklareli merkezden Dupnisa Mağarası'na gitmek için Istranca Dağları istikametine doğru 58 kilometre katedilmesi gerekiyor.

Birçok akarsu ve gölün bulunduğu yolda, sık ağaçlar da gökyüzünü kaplıyor. Yol kenarındaki tesislerde mola verenler, Istranca Dağları'ndan gelen oksijeni, demli çay eşliğinde ciğerlerine çekme imkanı da buluyor.



















