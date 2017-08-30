Yarım asırdır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarından sergi açtı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve 50 yıldır Atatürk fotoğrafları biriktiren gazeteci Güngör Dalay, 150 Atatürk fotoğrafından oluşan sergi açtı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren gazeteci Dalay, her yıl özel günlerde açtığı Atatürk fotoğrafları sergisini, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yeniden açtı.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Vekili Taner Uslu ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın açtığı sergiyi, vatandaşlar da yakından inceledi.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güngör Dalay'ın Atatürk fotoğrafları konusunda ciddi birikiminin olduğunu ve bu fotoğrafları da burada sergilediğini söyledi. Yılmaz, sergiyi bir dahaki sefere resmi etkinlikler çerçevesinde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Güngör Dalay da 50 yıldır biriktirdiği fotoğraflardan oluşan sergiyi hazırladığını anlattı. Atatürk hayranlığının çocukluktan geldiğini belirten Dalay, "Bütün Atatürk fotoğraflarını, hatta bende olmayanları da toplayıp bu sergiyi hazırladım. Sergim 150 fotoğraftan oluşuyor. Bu fotoğrafların saklaması çok güç." dedi.

Fotoğrafların rutubet ve nemli havadan etkilenmemesi için ayrı bir çaba harcadığını ifade eden Dalay, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların zarar görmemesi için tuttuğum evimi bile geniş tutuyorum. Bu fotoğrafların bozulmaması için ayrı bir çaba sarf ettim. 50 yıldır bu fotoğrafları bu şekilde korudum. Bu fotoğrafları Atatürk kataloglarından da topladım ve çoğalttım. Daha önce İçişleri Bakanlığında çalıştığım zamanlarda temin ettiğim fotoğraflar da var. Ankara'da da çalıştığım için Atatürk ile ilgili ne fotoğraf varsa topladım ve bu sergiyi hazırladım."

Dalay, serginin 3 gün boyunca gezilebileceğini sözlerine ekledi.