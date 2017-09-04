"Yarım Kalan" 8 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - "Yarım Kalan" filmi 8 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerini Anıl Altan, Iskui Baldzhian ve Ali Buhara Mete'nin paylaştığı filmin yönetmenliğini Emre Yılmaz üstleniyor.

"Yarım Kalan"ın senaryosunu kaleme alan Yaşar İliksiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygulara hitap eden bir filme imza attıklarını söyledi.

Filmin çok karmaşık bir yapısı olmadığını belirten İliksiz, "Basit, sıradan, hayatın içinden, her zaman karşılaşabileceğimiz bir hikaye ama Türk ve Ermenilerin yaşadığı problemleri en hassas bir şekilde hissettirebilme çabası var." dedi.

"Yarım Kalan"da aşkın gücünün sorgulandığını aktaran İliksiz, "Türk-Ermeni ilişkilerini tarihçiler, sosyologlar, psikologlar sürekli tartışıyor. Bu tartışmalar tabii ki önemli ama geçmişte olanlar günümüzü, insanların yaşantısını nasıl etkiliyor? Bunun bir çözümü veya çaresi var mı? Bu konuyu beyazperdeye aktarmak istedik." diye konuştu.

İliksiz, 1915'te yaşanan olayların 100. yılı nedeniyle tekrar gündeme geldiğine değinerek, "Bu mesele bizim meselemiz mi yoksa başkalarının meselesi bizi mi etkiliyor? Yani bizim ya da Ermenilerin gerçekten böyle bir meselesi var mı? Buna ışık tutmak istedik. Türklerle Ermeniler arasında böyle bir mesele olduğunu iddia edip bunu kaşıyanları işaret ettik filmde. Herkese 'Ben bunları yaşasaydım ne yapardım?' sorusunu sordurtacak bir film." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Haşim Akkaya’nın üstlendiği "Yarım Kalan"da ayrıca Nihan Tarhan, Mine Tüfekçioğlu, Melda Arat, Adnan Erdoğan ve İbrahim Gündoğan da rol alıyor.



Mevv Film tarafından hayata geçirilen filmin konusu özetle şöyle:

"Ermeni bir genç kız olan Iskui, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir. Burada tanıştığı Mert'le aralarında kısa sürede büyük bir aşk filizlenir fakat bu ilişki Iskui'nin Ermenistan'dan gelen ağabeyi Aram ve Mert'in ailesi tarafından onaylanmaz. Bazıları için böyle bir aşkın dünyada yeri yoktur. İskui ve Mert bütün karşı koymalara rağmen birbirleri için mücadele etmek zorundadır."













