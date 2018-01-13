İSTANBUL (AA) - Mecra Kültür ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Yasaklanmış Özgür Kitaplar Sergisi" açıldı.

Sütlüce'deki Mecra Kafe'de izlenime sunulan serginin açılışında konuşan Mecra Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Zafer Tahmaz, dernek olarak kültürel ve sanatsal alanda birçok faaliyet yürüteceklerini belirterek, "Burada söyleşiler, sergiler, çeşitli atölye çalışmaları, okumalar gibi birçok kültürel faaliyeti, genç arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Tahmaz, sergide 24 kitabın yer aldığına işaret ederek, "Bu kitaplar yerli ve yabancı. Daha önce geçmişte, özellikle darbe dönemlerinde yasaklanmış olan, ancak bugün hepsi serbest olan kitaplar. Yabancı kitaplar arasında hala şu an çeşitli ülkelerde yasaklı olanlar var. Bir de serginin girişinde karınca duası- bereket duası var. Çünkü 1960 darbesinin hemen ardından Türkiye'de çeşitli dua kitapları, dualar da çeşitli levhalar da yasaklanmış." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Beyoğlu'nun kültür ve sanatın merkezi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Beyoğlu'nda yeni trendlerin oluştuğu bir mekanımız var. Haliç, Sütlüce gibi. Burada üniversiteler var ve bu üniversitelerin ruhuna uygun yeni müesseselerimiz açılıyor. Kafe Mecra da burada gençlerin buluşma noktalarından birisi ve kültür, sanat, edebiyat gibi bu özel kavramların kendi çevresinde yeşerdiği bir alan oldu. Sürekli bu etkinlikleri yapıyor. Bugün de bir başka etkinlikle gündemimizde. Beyoğlu'nun belediye başkanı olarak ben sahaya, özellikle yeni gelişmekte olan bölgemizde üniversitelerle eğitim hayatının, kültürle birlikte sivil bir alanda kendisini yeşertmiş olmasından mutluluk duyuyorum."

- "Geleceğe dair tasavvurlar kurmamız için kitaplara ihtiyacımız vardır"

Sergi sonrası gerçekleştirilen söyleşide konuşmacı olarak yer alan, eski AK Parti İstanbul Milletvekili, yazar ve psikolog Hüseyin Besli ise kitapların insan hayatı için çok önemli olduğunu aktardı.

Besli, kitapların geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bilgilerin nesilden nesile aktarılması konusunda şifahi kültür dediğimiz gelenek de mevcuttur, ancak şifahi kültür bir belge, bir kanıt olma özelliği taşımaz. Çünkü şifahi kültürde aktarılırken bir değişikliğe uğraması, saptırılması mümkündür. Biz belge, kanıt dediğimizde mutlaka yazılı bir şeye müracaat ederiz. O yazılı şey de kitap şeklinde önümüzde durur. Yani bizim geçmişimizle bağımızı kurmamız için, geleceğe dair tasavvurlar kurmamız için mutlaka kitaplara ihtiyacımız vardır." diye konuştu.

Geçmişte neler yaşandığına dair ortada bilgi yoksa, o kültürün sıfırdan başlaması gerektiğine ve bu durumun tarihte de yaşandığına vurgu yapan Besli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Moğol istilası, bu topraklara maalesef böyle bir felaket yaşatmıştır. Moğol istilasından önce Kırgızistan'da başlayıp, Özbekistan'da Semerkand, Buhara ve oralardan başlayıp bizim Edirne'ye, Bursa'ya kadar aşağıda Kuzey Afrika'ya kadar uzanan vadide, doğrusu bilimin, sanatın, felsefenin, düşüncenin altın çağını yaşadığı devirlerdi ve bu kitaplar üzerindeki saygıyla oluyordu. Ne zaman ki Moğol istilası gerçekleşti, Moğol istilası önüne çıkan varlıkları ezerek gittiği o bölgelerdeki bütün kütüphaneleri yağmaladı, tarumar etti, yaktı. Belki de bir anlamda İslam medeniyetinin altın çağı devam edemedi."

Besli, kitapların aynı bir sığınak görevi yürüttüğünü kaydederek, "Yalnız kalmayı tercih edenlerin dostudur. Yalnızlığı seçen insanlar, kitaplarla dost olan insanlardır. Çünkü o kitaplarla kendi arasında bir dünya kurar ve o dünya kendisine yeter bir anlamda. Ayrıca kitap bize, hayatımızın öğretmeninin kendimiz olması gerektiği imkanını sağlar." dedi.

Serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Hasan Turan, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Tahmaz ve davetliler katıldı.



Dünyanın çeşitli yerlerinde yasaklanmış 24 kitabın izlenime sunulduğu "Yasaklanmış Özgür Kitaplar Sergisi", 31 Ocak'a kadar görülebilecek.