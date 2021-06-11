“Yaşama Sanatı” ödülleri sahiplerini buldu

Gençler İçin İyilik Derneği 2020 yılında kuruldu. Derneğin üyelerini, akademik camiadan iş dünyasına, sanattan basın camiasına kadar birçok alanda değerli kişiler oluşturuyor ve bu yolda balık vermektense balık tutmayı öğretmek temel amacı oluyor. Gençler İçin İyilik Derneği Başkanı olan öğretim görevlisi, yazar ve eğitimci Ayşen Laçinel önderliğinde pandemi döneminde de umut verici, gençleri motive edici ve üreten gençleri destekleyici çalışmalarına devam ediyor.

“ Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı” yarışması, Şubat 2021’de, Ağaoğlu Şirketler Grubu ana sponsorluğunda, üniversite öğrencilerinin katılımı için başladı. Dernek, yarışmanın ilk yılında aldıkları başvuru sayısında o kadar başarılı oldu ki, 10 kişi olarak belirledikleri finalist sayısını jüri kararı ile 16 kişiye yükselttiler.

16 finalist ile jüri üyeleri zoom üzerinden 23 Nisan’da bir araya geldi. Yarı finalistler, 26 Mayıs 2021 Perşembe günü online platformlarda açıklandı. Sonuçlar, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans salonunda açıklandı.

Buna göre; yarışmanın birincisi, “NYSA Antik Kenti” projesi ile Ayten Betül Yumak (Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema) ve Emre Öner (Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema) oldu. Yarışmanın ikincisi kendi beste/müzik parçası “Var Oldukça Değerlisin” ile Muharrem Yılmaz (Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri) oldu. Yarışmanın üçüncüsü “Çevre ve Geri Dönüşüm” projesi ile Nigar Afandiyeva (ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği) oldu.

Mansiyon almaya “Çöplükte Hayat Hikayesi” projesi ile Elifnur Polat (İnönü Üniversitesi, Sosyoloji) ve “Genç İşsizlik ve Türkiye’nin Staj Sorunu” projesi ile Ragıp Çavdar (ODTÜ, Okul Öncesi Öğretmenliği) hak kazandı.

Doğaya ve Çevreye Saygı Ödülü’nü “Pandemi Sürecinde Sokak Hayvanları” projesi ile Doğukan Özyolu (Marmara Üniversitesi, Bilgi Belge Yönetimi) ve “Düşünmeyi Öğrenen Sokak Köpeği” projesi ile İsmail Kaya (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi) aldı. En İlham Veren Proje Ödülü’nü ise “Kilitli Kelebek” projesi ile Melisa Şahinler (İstanbul Arel Üniversitesi, Beslenme ve Diyetisyenlik) alırken, En Özgün Proje Ödülü’nü “Afro-Türkler” projesi ile Osman Sadi Temizel (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Fotoğrafçılık) kazandı.